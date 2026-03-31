Island reduziert Gender-Pay-Gap-Regeln: Ein Rückschritt?

Geht es um Gleichstellung von Männern und Frauen, verweist man gerne auf Island. Das Land führt immerhin seit mehr als 15 Jahren den Global Gender Gap Index des Weltwirtschaftsforums an. Der soll die Fortschritte der Länder in Sachen Gleichberechtigung ausweisen.

Doch in Islands Genderforschung ist dieser Stockerlplatz wenig wert: Die Definition von Gleichstellung darin basiere auf selektiven Daten und erwecke durch komplexe Berechnungen den trügerischen Eindruck wissenschaftlicher Genauigkeit, heißt es in einem Paper aus 2019 im Nordic Journal of Feminist and Gender Research. Die Top-Plätze eignen sich eher für die Vermarktung.