Transparenz in der Entlohnung: Ein notwendiger Schritt?

Bis zum 11. Februar haben Frauen in Österreich heuer gratis gearbeitet – rechnerisch verdienen sie also erst ab 42 Tagen das, was männliche Kollegen von Jahresbeginn an ausgezahlt bekommen. Laut dieser Rechnung wäre jedes neunte Arbeitsjahr vollständig unbezahlt. Der Unterschied wird auch im Alter spürbar: 2024 erhielten Frauen im Schnitt 1.412 Euro Pension, Männer 2.259 Euro – ein Unterschied von rund 40 Prozent.

Die Zahlen machen das deutlich, was seit Jahren Trend bleibt: Frauen verdienen im Durchschnitt noch immer weniger als Männer. Vereinzelte Initiativen gegen diese Struktur der Ungleichheit gab es immer wieder, ein echter Kulturwandel blieb jedoch aus. Die EU-Entgelttransparenzrichtlinie will das ändern. Durch den Vorstoß aus Brüssel soll das Prinzip „gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ nicht länger ein gut gemeintes Versprechen sein, sondern echte Gleichheit schaffen.

Doch wie viel Transparenz kann aus den neuen Richtlinien tatsächlich hervorgehen? Eine Annäherung in acht Fragen.