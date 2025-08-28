Puls 24 ohne Website wirkt als Signal fatal

Der Schritt verleitet dazu, ihn als „nur die Website“ zu bagatellisieren. Doch sie ist das Herz von Puls 24. Bei der letzten Tagesdaten-Ausweisung hatte sie 68.000 Unique User. Das war mehr Online-Reichweite als Falter und profil zusammen. Im linearen Fernsehen hingegen blieb Puls 24 ein Zwerg. Sogar die stärksten Info-Sendungen erreichten oft kaum fünfstelliges Publikum. Selbst mit den drei Schwester-Sendern zusammen kommt kein News-Format an die „Servus Nachrichten“ heran.

Konkurrent oe24 liegt unterdessen bereits bei den Info-Reichweiten von Puls 4. Die wirtschaftlichen Überlegungen von P7S1 und Berlusconi sind also nachvollziehbar. Demokratiepolitisch schaut die Rechnung anders aus. Die Austro-Tochter von P7S1 bekommt deshalb fünf Millionen Euro staatliche Subvention. Der Clou, nur die Website abzudrehen, hat wohl damit zu tun. Denn das Geld fließt aus der Privatrundfunkförderung. Ihre altertümliche Namensmitte deutet schon an, dass sie für etwas steht, das es bald nicht mehr gibt.