Ardo: 240 Beschäftigte protestieren vor dem Werk, der Sozialplan stockt

Die Gewerkschaften werfen dem Konzern vor, trotz Gewinnen zu schließen und den Beschäftigten kein faires Angebot zu machen. „Ardo agiert eiskalt“, erklären PRO-GE-Bundesvorsitzender Reinhold Binder und GPA-Bundesvorsitzende Barbara Teiber in ihrer Aussendung. Die am Freitag präsentierte Einigung zur Sicherung der Gemüseproduktion im Marchfeld begrüßen sie ausdrücklich. „Heimische Gemüseproduktion braucht heimische Arbeitsplätze“, hatte Binder bereits am Freitag in einer weiteren Aussendung betont. Eine österreichische Lösung ohne Verarbeitung im Land wäre aus seiner Sicht eine Mogelpackung.

Ardo hat erklärt, sich auf einen „ausgewogenen Sozialplan“ für die Betroffenen konzentrieren zu wollen. Die Kostenposition des Werks sei deutlich weniger wettbewerbsfähig als an vergleichbaren Standorten in Mittel- und Osteuropa, auch ein neuer Eigentümer könne das Werk realistischerweise nicht in die Gewinnzone führen, so das Unternehmen in seiner Stellungnahme vom Oktober. Zur Kundgebung selbst lag bis Montagfrüh keine Stellungnahme von Ardo vor.

Land und Landwirtschaftskammer Niederösterreich präsentierten am Freitag eine Lösung für die Bauern: Die Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse übernimmt eine zentrale Rolle, Schneider's Gemüseland in Groß-Enzersdorf weitet die Verarbeitung deutlich aus, das Waldviertler Unternehmen Waldland steigt bei getrockneten Biokräutern ein. „Konzerne sperren zu, doch heimische Familienbetriebe und bäuerliche Genossenschaften sichern die Versorgung“, erklärten Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf und der designierte Kammerpräsident Lorenz Mayr laut Aussendung der Landwirtschaftskammer. Schneider's-Geschäftsführerin Barbara Kargl sagte zur APA: „Die Maschinen sind bestellt, wir können einen nahtlosen Übergang gewährleisten.“ Ab Frühjahr 2027 soll der Betrieb Marchfelder Gemüse für Iglo verarbeiten. Die Plattform #aufstehn verweist auf mehr als 130.000 Unterschriften für ihre Petition zum Erhalt der Marchfelder Tiefkühlproduktion.