Ardo: 240 Beschäftigte protestieren vor dem Werk, der Sozialplan stockt
Vor dem Tiefkühlgemüsewerk in Groß-Enzersdorf gehen die Beschäftigten auf die Straße: Sechs Verhandlungsrunden zum Sozialplan blieben ohne Ergebnis. Was PRO-GE und GPA von Ardo verlangen, was der Konzern dazu sagt und wer die Gemüseverarbeitung im Marchfeld ab 2027 übernimmt.
Vor dem Tiefkühlgemüsewerk von Ardo in Groß-Enzersdorf haben sich am Montagfrüh Beschäftigte, Betriebsrat und Gewerkschafter zu einer Protest- und Solidaritätskundgebung versammelt. Aufgerufen haben die Gewerkschaften PRO-GE und GPA, wie aus einer Aussendung vom Sonntag hervorgeht. Rund 240 Beschäftigte sind demnach von der Schließung betroffen, die der belgische Konzern für August 2027 angekündigt hat. Ardo selbst spricht von 190 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie 50 Leiharbeitskräften.
Anlass für den Protest ist der stockende Sozialplan. Sechs Verhandlungsrunden haben laut PRO-GE und GPA bisher kein Ergebnis gebracht. Die Gewerkschaften fordern ein deutlich besseres Angebot des Unternehmens, eine Arbeitsstiftung mit Umschulungsmöglichkeiten und verbindliche Jobangebote jener Betriebe, die die Gemüseverarbeitung im Marchfeld übernehmen. Die nächste Verhandlungsrunde ist laut APA für diesen Donnerstag angesetzt.
Hintergrund: Vom Iglo-Lieferanten zum Schließungsfall
Ardo Austria Frost gehört zur belgischen Ardo-Gruppe und hat das Werk in Groß-Enzersdorf 2008 übernommen. Produziert wird dort Tiefkühlgemüse für Iglo sowie für die Eigenmarken von Billa, Hofer und Spar. 2025 verarbeitete der Standort nach Unternehmensangaben die Ernte von rund 270 Bauern aus Niederösterreich, die Anbaufläche lag bei rund 3.300 Hektar. Ende September kündigte der Konzern an, den Standort 2027 zu schließen.
Hilfsangebote von Bund und Land lehnte Ardo im Oktober ab. Subventionen würden die strukturellen Probleme des Werks nicht beheben, ein Verkauf sei nicht realistisch, hieß es in einer Stellungnahme, über die news.at berichtete. In einem Schreiben an die Bundesregierung bezifferte Ardo den Verlust des Werks seit 2023 mit durchschnittlich rund fünf Millionen Euro pro Jahr und den Investitionsbedarf für einen Weiterbetrieb mit 112 Millionen Euro. Seit der Übernahme habe man rund 50 Millionen Euro in den Standort investiert, so das Unternehmen.
Ardo in Zahlen
240 Beschäftigte
So viele Arbeitsplätze hängen laut PRO-GE und GPA am Werk Groß-Enzersdorf (Aussendung vom 8. November 2026). Ardo nennt 190 Beschäftigte plus 50 Leiharbeitskräfte (Stellungnahme vom Oktober 2026, via APA).
August 2027
Zu diesem Zeitpunkt soll das Werk laut PRO-GE geschlossen werden (Aussendung vom 6. November 2026). Angekündigt wurde das Aus Ende September 2026.
270 Bauern
So viele Landwirtinnen und Landwirte aus Niederösterreich lieferten 2025 nach Angaben von Ardo an das Werk (via APA, Oktober 2026).
3.300 Hektar
Auf dieser Fläche wurde bisher für Ardo angebaut. Die Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse kann mit der neuen Lösung bis zu rund 2.000 Hektar bewirtschaften (Landwirtschaftskammer NÖ, 6. November 2026).
5 Millionen Euro
So hoch war laut Ardo seit 2023 der durchschnittliche Jahresverlust des Werks (Schreiben an die Bundesregierung, Oktober 2026, via APA).
112 Millionen Euro
Diesen Investitionsbedarf für einen Weiterbetrieb nennt Ardo in demselben Schreiben. Eine Konzentration auf Spinat hätte demnach 66 Millionen Euro gekostet.
Die Positionen
Die Gewerkschaften werfen dem Konzern vor, trotz Gewinnen zu schließen und den Beschäftigten kein faires Angebot zu machen. „Ardo agiert eiskalt“, erklären PRO-GE-Bundesvorsitzender Reinhold Binder und GPA-Bundesvorsitzende Barbara Teiber in ihrer Aussendung. Die am Freitag präsentierte Einigung zur Sicherung der Gemüseproduktion im Marchfeld begrüßen sie ausdrücklich. „Heimische Gemüseproduktion braucht heimische Arbeitsplätze“, hatte Binder bereits am Freitag in einer weiteren Aussendung betont. Eine österreichische Lösung ohne Verarbeitung im Land wäre aus seiner Sicht eine Mogelpackung.
Ardo hat erklärt, sich auf einen „ausgewogenen Sozialplan“ für die Betroffenen konzentrieren zu wollen. Die Kostenposition des Werks sei deutlich weniger wettbewerbsfähig als an vergleichbaren Standorten in Mittel- und Osteuropa, auch ein neuer Eigentümer könne das Werk realistischerweise nicht in die Gewinnzone führen, so das Unternehmen in seiner Stellungnahme vom Oktober. Zur Kundgebung selbst lag bis Montagfrüh keine Stellungnahme von Ardo vor.
Land und Landwirtschaftskammer Niederösterreich präsentierten am Freitag eine Lösung für die Bauern: Die Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse übernimmt eine zentrale Rolle, Schneider's Gemüseland in Groß-Enzersdorf weitet die Verarbeitung deutlich aus, das Waldviertler Unternehmen Waldland steigt bei getrockneten Biokräutern ein. „Konzerne sperren zu, doch heimische Familienbetriebe und bäuerliche Genossenschaften sichern die Versorgung“, erklärten Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf und der designierte Kammerpräsident Lorenz Mayr laut Aussendung der Landwirtschaftskammer. Schneider's-Geschäftsführerin Barbara Kargl sagte zur APA: „Die Maschinen sind bestellt, wir können einen nahtlosen Übergang gewährleisten.“ Ab Frühjahr 2027 soll der Betrieb Marchfelder Gemüse für Iglo verarbeiten. Die Plattform #aufstehn verweist auf mehr als 130.000 Unterschriften für ihre Petition zum Erhalt der Marchfelder Tiefkühlproduktion.
Was das für Beschäftigte heißt
Für die rund 240 Beschäftigten läuft die Produktion nach derzeitigem Stand bis August 2027 weiter. Ob und in welcher Höhe es freiwillige Abfertigungen, eine Arbeitsstiftung oder Umschulungsangebote gibt, entscheidet sich im Sozialplan, über den am Donnerstag erneut verhandelt wird. Ansprechpartner im Betrieb ist der Arbeiterbetriebsrat um Vorsitzenden Dietmar Breiner, die Gewerkschaften PRO-GE und GPA vertreten die Belegschaft in den Verhandlungen. Die Arbeiterkammer Niederösterreich, deren Präsident Markus Wieser bei der Kundgebung spricht, berät Mitglieder zu Kündigungsfristen, Abfertigung und offenen Ansprüchen. Für die Bauern der Region steht mit der Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse und Schneider's Gemüseland ab 2027 ein neuer Abnehmer für bis zu 2.000 Hektar fest. Konsumentinnen und Konsumenten sollen Marchfelder Tiefkühlgemüse weiterhin bei Iglo und in den Eigenmarken des Handels finden, allerdings aus einer anderen Fabrik.
Quellen
ÖGB / PRO-GE und GPA: Gewerkschaften PRO-GE und GPA: Jetzt volle Solidarität mit den Ardo-Beschäftigten! (8. November 2026)
ÖGB / PRO-GE: PRO-GE Binder: Heimische Gemüseproduktion braucht heimische Arbeitsplätze (6. November 2026)
Landwirtschaftskammer Niederösterreich: Rot-weiß-rote Gemüseversorgung gerettet! (6. November 2026)
#aufstehn: Petitionserfolg: Tiefkühlgemüse aus dem Marchfeld bleibt (6. November 2026)
news.at: Durchbruch bei Versorgung mit Gemüse nach Ardo-Aus (6. November 2026); Quelle: APA