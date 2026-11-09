Mit zehn Kriterien will das Burgenland das Datencenter in Nickelsdorf in Schranken halten
In Nickelsdorf ist ein Datencenter-Campus geplant. Das Land Burgenland will seine Spielregeln für solche Projekte gesetzlich festschreiben. Was beim Strom, beim Wasser und beim Boden gelten soll und was noch offen ist.
Für den geplanten Datencenter-Campus in Nickelsdorf im Bezirk Neusiedl am See sollen klare ökologische Vorgaben gelten. Die zehn Umsetzungskriterien, die die Landesregierung für Rechenzentren beschlossen hat, sollen im burgenländischen Raumplanungsgesetz verankert werden. Das kündigt Landeshauptmann-Stellvertreterin Anja Haider-Wallner (Grüne) an, wie das Landesmedienservice Burgenland mitteilt. Damit würden sie zur verbindlichen rechtlichen Grundlage für den Bau von Datencentern im Burgenland.
Im Kern geht es um drei Bereiche: Energie, Boden und Wasser. Zusätzlicher Strombedarf soll mit zusätzlicher erneuerbarer Energie aus dem Burgenland gedeckt werden, die beanspruchte Fläche soll auf das unbedingt Nötige beschränkt bleiben, und beim Wasserverbrauch soll es eine verbindliche Obergrenze geben. „Digitalisierung und Nachhaltigkeit dürfen kein Widerspruch sein“, sagt Haider-Wallner.
Was beim Strom für das Datencenter gelten soll
Rechenzentren brauchen viel Energie für den Betrieb der Server und für die Kühlung. Das Land stellt deshalb zwei Bedingungen auf: Der zusätzliche Bedarf muss mit zusätzlicher erneuerbarer Energie aus dem Burgenland abgedeckt werden. Und das Datencenter darf den Strom für Burgenländerinnen und Burgenländer sowie für die heimischen Betriebe nicht verteuern.
„Zusätzlicher Energiebedarf muss mit zusätzlicher erneuerbarer Energie verbunden sein“, sagt die Landeshauptmann-Stellvertreterin. Wie viel Leistung das Projekt in Nickelsdorf benötigen würde, geht aus der Mitteilung des Landes nicht hervor.
Wie viel Fläche und Wasser das Projekt verbrauchen darf
Beim Boden verweist das Land auf eine Änderung gegenüber den ursprünglichen Plänen: Die vorgesehene Fläche wurde im Vergleich zum zunächst geplanten Gewerbepark deutlich reduziert. Haider-Wallner wertet das als Schritt in die richtige Richtung. „Jeder Quadratmeter gesunder Boden zählt“, sagt sie. Genaue Hektarangaben nennt das Land nicht.
Beim Wasser fordert das Land nachvollziehbare und verbindliche Grenzen. Ein geschlossener Kühlwasserkreislauf gilt als wichtige Voraussetzung. Transparent werden muss laut Land, wie viel Wasser tatsächlich gebraucht wird, woher es kommt und welche langfristigen Folgen das für die Region hat, gerade mit Blick auf zunehmende Trockenperioden.
Was im Burgenland bei Datencentern noch offen ist
Wer das Datencenter in Nickelsdorf errichten und betreiben soll, wie hoch die Investition ist und wie viele Arbeitsplätze entstehen sollen, nennt das Land in seiner Mitteilung nicht. Auch einen Zeitplan für das Projekt und die nötigen Genehmigungsschritte gibt es dort nicht.
Das Burgenland begründet sein Vorgehen damit, dass der Bund bei verbindlichen Regeln für Rechenzentren im Verzug sei. „Es reicht nicht, gute Kriterien aufzustellen. Sie müssen auch verbindlich gelten und in der Praxis eingehalten werden“, sagt Haider-Wallner. Weil in Zukunft weitere Datencenter entstehen würden, brauche es die Spielregeln von Anfang an.
Was das für Burgenländerinnen und Burgenländer heißt
Nach dem Willen des Landes soll das Datencenter den Strompreis für Haushalte und Betriebe im Burgenland nicht erhöhen und seinen Energiebedarf mit zusätzlichem Ökostrom aus dem Land decken. Für die Region um Nickelsdorf ist vor allem der Wasserverbrauch wichtig, für den das Land eine klare Obergrenze und einen geschlossenen Kühlkreislauf verlangt. Verbindlich werden diese Vorgaben erst, wenn sie im Raumplanungsgesetz stehen. Einen Termin für diese Gesetzesänderung nennt das Land noch nicht.
Quellen
Land Burgenland, Landesmedienservice: Haider-Wallner zu Datencenter Nickelsdorf: Ökologische Spielregeln müssen konsequent eingehalten werden (06.11.2026)
Gemeinde Nickelsdorf: Offizielle Website der Gemeinde (2026)