Mit zehn Kriterien will das Burgenland das Datencenter in Nickelsdorf in Schranken halten

Für den geplanten Datencenter-Campus in Nickelsdorf im Bezirk Neusiedl am See sollen klare ökologische Vorgaben gelten. Die zehn Umsetzungskriterien, die die Landesregierung für Rechenzentren beschlossen hat, sollen im burgenländischen Raumplanungsgesetz verankert werden. Das kündigt Landeshauptmann-Stellvertreterin Anja Haider-Wallner (Grüne) an, wie das Landesmedienservice Burgenland mitteilt. Damit würden sie zur verbindlichen rechtlichen Grundlage für den Bau von Datencentern im Burgenland.

Im Kern geht es um drei Bereiche: Energie, Boden und Wasser. Zusätzlicher Strombedarf soll mit zusätzlicher erneuerbarer Energie aus dem Burgenland gedeckt werden, die beanspruchte Fläche soll auf das unbedingt Nötige beschränkt bleiben, und beim Wasserverbrauch soll es eine verbindliche Obergrenze geben. „Digitalisierung und Nachhaltigkeit dürfen kein Widerspruch sein“, sagt Haider-Wallner.