Pier Silvio Berlusconi: Mailand, Macht und Medien

Die Bemerkung von Pier Silvio Berlusconi wäre noch vor einem Jahr kaum über eine Randnotiz hinausgekommen. Auf die Frage, ob er wie sein Vater in die Politik gehen könnte, antwortete der Sohn des italienischen Ex-Ministerpräsidenten vor wenigen Wochen: „Ich habe derzeit keine solchen Pläne, will es für die Zukunft aber nicht ausschließen. Mein Vater war 58, als er in die Politik ging. Ich bin jetzt 56.“

Das Statement von einer Pressekonferenz für Berlusconis Medienunternehmen Mediaset wirkt fast wie ein Countdown. Der spätere Ministerpräsident hatte Mediaset 1978 gegründet. Heute ist es Teil der Aktiengesellschaft Media for Europe (MFE), deren CEO Sohn Pier Silvio Berlusconi ist. Angesichts der jetzt erfolgten Übernahme der zweitgrößten deutschsprachigen Fernsehsendergruppe ProSiebenSat.1 (P7S1) durch MFE sorgen Berlusconis politische Ambitionen für erhöhtes Interesse.