Österreichs Mittelstand muss neue Märkte erschließen. Der Indo-Pazifik bietet große Chancen – wenn Strategie, Partnerschaften und Rechtssicherheit stimmen.

Österreichs wirtschaftliche Stärke beruht nicht auf Größe, sondern auf Spezialisierung. Familienunternehmen, mittelständische Industriebetriebe und Hidden Champions haben sich mit Qualität und technischem Know-how international behauptet. Doch die wirtschaftlichen Kräfteverhältnisse verändern sich. Wer morgen erfolgreich sein will, muss heute neue Märkte erschließen. Viele davon liegen im Indo-Pazifik.

China ist von der einstigen Werkbank der Welt zu einer führenden Technologie- und Industrienation aufgestiegen. Chinesische Unternehmen dringen zunehmend auch in anspruchsvolle Marktsegmente vor, in denen österreichische Unternehmen traditionell stark sind – etwa im Maschinenbau und bei industriellen Speziallösungen. Gleichzeitig eröffnen Indien und Südostasien neue Absatzmärkte, Produktionsnetzwerke und Investitionsmöglichkeiten. Der Indo-Pazifik ist für Österreich Chance und Herausforderung zugleich.