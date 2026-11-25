Für die EU werde dabei jedoch eine in einem Handelsabkommen vereinbarte Zoll-Obergrenze von 15 Prozent eingehalten.

Washington wirft den betroffenen Partnern vor, unter anderem durch Subventionen eine von der realen Nachfrage abgekoppelte Produktion zu fördern und damit den US-Handel zu belasten. Den höchsten Aufschlag soll China erhalten, das die USA hauptsächlich für das Fluten der Weltmärkte mit Billigexporten verantwortlich machen. Auf chinesische Güter sollen 20 Prozent fällig werden, die zu den Zöllen von rund 25 Prozent aus der ersten Amtszeit von Präsident Donald Trump erhoben hinzukommen. Wegen einer Anhörungsfrist könnte sich das Inkrafttreten der neuen Zölle dem Regierungsvertreter zufolge bis Jänner hinziehen.

Bangladesch, Indien, Indonesien, Kambodscha, Malaysia, Singapur, Taiwan, Thailand und Vietnam stehen ebenfalls auf der Liste. Die genauen Zollsätze sollten noch am Mittwoch im Amtsblatt der US-Regierung - dem Federal Register - veröffentlicht werden. Überprüft wurden insgesamt 16 Partner, bei Mexiko und Norwegen laufen die Untersuchungen noch, weshalb dort vorerst von Zöllen abgesehen wird.

Die für die EU geltende Obergrenze von 15 Prozent greift dem Regierungsvertreter zufolge ebenso für Japan, Südkorea und Taiwan, während mit Malaysia ein Höchstsatz von 19 Prozent vereinbart wurde. Mehrere Staaten wie Indien und Vietnam haben noch keine fertigen Handelsabkommen mit den USA.

Die neuen Zölle dürften dem US-Regierungsvertreter zufolge jedoch dazu führen, dass weitere Verträge ausgehandelt und abgeschlossen werden, möglicherweise beim G20-Gipfel im Dezember in Miami. Die neuen Aufschläge werden nicht zu den Zöllen von zehn oder 12,5 Prozent addiert, die Washington im Juli gegen 60 Handelspartner wegen des Vorwurfs eines unzureichenden Vorgehens gegen Zwangsarbeit verhängt hatte. Beide Maßnahmen gelten weithin als Versuch, Trumps Zölle wiederherzustellen, nachdem der Oberste Gerichtshof der USA im Februar einen Teil davon gekippt hatte.

Washington hält bei China mit dem Aufschlag von 20 Prozent ebenfalls eine Obergrenze für Trumps zweite Amtszeit ein. Diese wurde im Rahmen eines einjährigen Stillhalteabkommens vereinbart, das am 10. Jänner ausläuft. Chinesische Importe im Wert von rund 30 Milliarden Dollar sind zudem von den neuen Abgaben ausgenommen, da die USA hierfür in einem bilateralen Verfahren Zollsenkungen prüfen. Die US-Regierung rechnet dem Insider zufolge nicht mit Vergeltungsmaßnahmen Pekings. "Wir wissen, dass ihnen diese Maßnahmen nicht gefallen, aber wir streben Stabilität in den Beziehungen mit China an. China strebt nach Stabilität mit uns." Es habe in den vergangenen Tagen auch Fortschritte bei der Lieferung Seltener Erden aus China gegeben.

China bestreitet Überkapazitäten

Die US-Regierung wirft der Volksrepublik vor, die Weltmärkte unter anderem mit Stahl, Aluminium, Elektrofahrzeugen, Haushaltsgeräten und Solarprodukten zu fluten. Peking weist dies zurück und erklärt seinen hohen Exportüberschuss mit eigenen Wettbewerbsvorteilen. Das chinesische Außenministerium teilte am Mittwoch mit, ein Handelskrieg sei im Interesse von niemandem und das Thema sogenannter Überkapazitäten gebe es nicht wirklich.

Trumps umstrittene Zollpolitik hat in den USA zu höheren Verbraucherpreisen beigetragen. 62 Prozent der Befragten würden laut einer Reuters/Ipsos-Umfrage nach den Zwischenwahlen Anfang November Bemühungen zur Abschaffung der Zölle unterstützen. Bei den Wahlen hatten Trumps Republikaner hohe Verluste erlitten und die Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses an die Demokraten verloren.