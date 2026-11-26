Die großen Fortschritte unserer Zeit sind nie durch Stillstand entstanden. Sie wurden von Menschen gestaltet, die Chancen erkannt, Verantwortung übernommen und den Mut gehabt haben, neue Wege zu gehen.

Für mich ist Optimismus deshalb keine Stimmung, sondern eine Haltung, die sich im Tun zeigt. Nicht das Warten auf ideale Bedingungen, sondern die Frage, was heute besser gehen kann als gestern und dann: beginnen. Fortschritt ist selten das Ergebnis perfekter Pläne, sondern vieler Schritte, die aufeinander aufbauen.

Die Scheuch Group lebt diese Haltung seit mehr als 60 Jahren. 1963 als Sechs-Mann-Betrieb mit Fokus auf Entstaubung gegründet, ist aus dem Familienunternehmen eine internationale Technologiegruppe mit über 1.300 Mitarbeitenden an mehreren Standorten weltweit geworden, die 84,6 Prozent ihres Umsatzes im Export erwirtschaftet. Als Familienunternehmen denken wir nicht in Quartalen, sondern in Generationen. Das schafft Mut für Investitionen, deren Früchte oft erst Jahre später sichtbar werden.

Wo wir hinwollen, ist klar: zu einer Industrie, die sauber produziert und dabei wettbewerbsfähig bleibt. Ökologie und Wettbewerbsfähigkeit gehören zusammen, sie sind zwei Seiten derselben Medaille. Wer Emissionen nachhaltig reduzieren will, braucht effiziente Technologien zur Luft- und Abgasreinigung. Darin haben wir seit mehr als 60 Jahren Erfahrung: Wir reduzieren Staub, Schadstoffe, Schall und Gerüche in Industrien wie Energie, Metall, Steine, Erden und Holz.

Wir erleben täglich, wie innovative Umwelttechnologien dazu beitragen, Emissionen zu reduzieren, Ressourcen effizienter zu nutzen und Produktionsstandorte zukunftssicher zu machen. Die gute Nachricht dabei: Viele der dafür notwendigen Technologien existieren bereits. Die entscheidende Aufgabe besteht darin, sie in die breite industrielle Anwendung zu bringen. Der Markt der Zukunft entsteht dort, wo Innovationen nicht nur entwickelt, sondern auch konsequent umgesetzt werden.

Wie viel schon möglich ist, zeigt unsere Pilotanlage in Kirchdorf in Oberösterreich. Dort wird im Test CO2 aus Industrieabgasen abgeschieden: Der CO2-Gehalt im Abgas konnte von 9,5 auf etwa 1 Volumenprozent gesenkt werden, der Abscheidegrad liegt bei bis zu 90 Prozent.

Damit aus guten Pilotprojekten gelebte Praxis wird, braucht es vier Dinge: verlässliche Regeln, auf die sich Investitionen stützen können, zügige Genehmigungsverfahren, Anreize für Vorreiter und einen offenen Dialog über Nutzen und Risiken. Dann wird aus dem, was heute in Kirchdorf funktioniert, morgen Standard.

Optimismus bedeutet für uns, Zukunft nicht abzuwarten, sondern sie aktiv mitzugestalten. Mit unseren Clean-Air-Technologien wollen wir dazu beitragen, industrielle Wettbewerbsfähigkeit und nachhaltige Entwicklung miteinander zu verbinden – im Interesse heutiger und zukünftiger Generationen. Darauf freuen wir uns.