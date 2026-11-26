Seit die Koralmbahn den Süden und die Welt näher an Österreichs Bahnnetze gerückt hat und alle Rekorde bricht, sind auch die beiden Hotels „Daniel“ am Grazer bzw. Wiener Hauptbahnhof weiter ins Zentrum gerückt. In Graz beginnt dieses Erlebnis direkt am Hauptbahnhof, denn vom Bahnsteig sind es wenige Schritte bis in die Lobby. Dasselbe gilt für das Hotel Daniel Vienna, das ebenfalls in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof liegt. Wer im Advent ein paar Tage und Nächte für Architektur, Kunst und gutes Essen freimacht, kann die beiden Häuser bequem per Bahn verbinden.

„Mein Ziel ist es, für gute Küche, Gastlichkeit und Räume zu sorgen, in denen sich Hotelgäste wie auch Menschen aus der Stadt wohlfühlen“, erklärt Florian Weitzer. Ein Stück Süden findet sich im Hotel Daniel im Restaurant „Grazie Roma“. Es treffen originale Space-Age-Kugelleuchten und Nussvertäfelungen auf einen neuen Terrazzoboden nach Palladio-Vorbild. Die Pizza Romana kommt dünn und knusprig aus dem Ofen, der Espresso wird an der Bar getrunken. Wer bleibt, bestellt Supplì, Cacio e Pepe oder Tiramisù, während aus der Jukebox italienische Vinylklassiker erklingen. Durch die originalen Glasfronten fällt der Blick auf die Terrasse mit ihren Schirmpinien.