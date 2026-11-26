Die Hotels und Restaurants der Weitzer Gruppe verbinden Geschichte mit zeitgemäßer Gestaltung, Kunst und einer eigenständigen Vorstellung von Gastlichkeit. Jedes Haus hat seinen Charakter und trägt zugleich eine unverkennbare Handschrift.
Mehr als 100 Jahre ist die Familie Weitzer im Hotelgeschäft. Seit 2003 liegt es an Florian Weitzer, den eigentümergeführten Hotels die persönliche Handschrift zu verleihen. „Ich beschäftige mich intensiv mit Geschichte, Architektur und Identität jedes Hauses“, sagt Florian. Im Hotel Daniel Vienna hängt „Misconceivable“, das Segelboot von Künstler Erwin Wurm über die Dachkante. In Graz schwebt ein „LoftCube“ des Berliner Designers Werner Asslinger über dem Hotel Daniel. Dieses bewohnbare, rundum verglaste Highlight erfreut Gäste mit einem 360-Grad-Ausblick über Graz und steht jetzt wieder neu als Hotelzimmer für besondere Anlässe oder als Seminarraum zur Verfügung.
Hotel Daniel Vienna und Hotel Daniel Graz gehören wie das „Hotel Weitzer“ und „Grand Hotel Wiesler“ in Graz und das „Grand Ferdinand“ in Wien zur Weitzer Hotel Gruppe. Dass beide vom renommierten Architekten Georg Lippert stammen, kommt nicht von ungefähr. Auch durch die Eröffnung des Grand Ferdinand 2015 in Wien etwa erstrahlt ein Gebäude – bis zur Zerstörung im 2. Weltkrieg ein Ringstraßenpalais – wieder in neuem, „alten“ Glanz. Auch das Hotel Daniel in Graz, das seit dem Umbau 2005 wieder als Musterbeispiel der Architektur der 1950er-Jahre erstrahlt, gilt bauhistorisch als bemerkenswert.
Den Weitzer Hotels & Restaurants wird ein besonderer Charakter zugeschrieben. „Ich möchte Orte schaffen, die eine eigene Persönlichkeit haben. Die Kunstwerke sind selbstverständlicher Bestandteil der Häuser. Sie dürfen überraschen, irritieren, gefallen oder nicht gefallen …“, betont Florian Weitzer.
Seit die Koralmbahn den Süden und die Welt näher an Österreichs Bahnnetze gerückt hat und alle Rekorde bricht, sind auch die beiden Hotels „Daniel“ am Grazer bzw. Wiener Hauptbahnhof weiter ins Zentrum gerückt. In Graz beginnt dieses Erlebnis direkt am Hauptbahnhof, denn vom Bahnsteig sind es wenige Schritte bis in die Lobby. Dasselbe gilt für das Hotel Daniel Vienna, das ebenfalls in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof liegt. Wer im Advent ein paar Tage und Nächte für Architektur, Kunst und gutes Essen freimacht, kann die beiden Häuser bequem per Bahn verbinden.
„Mein Ziel ist es, für gute Küche, Gastlichkeit und Räume zu sorgen, in denen sich Hotelgäste wie auch Menschen aus der Stadt wohlfühlen“, erklärt Florian Weitzer. Ein Stück Süden findet sich im Hotel Daniel im Restaurant „Grazie Roma“. Es treffen originale Space-Age-Kugelleuchten und Nussvertäfelungen auf einen neuen Terrazzoboden nach Palladio-Vorbild. Die Pizza Romana kommt dünn und knusprig aus dem Ofen, der Espresso wird an der Bar getrunken. Wer bleibt, bestellt Supplì, Cacio e Pepe oder Tiramisù, während aus der Jukebox italienische Vinylklassiker erklingen. Durch die originalen Glasfronten fällt der Blick auf die Terrasse mit ihren Schirmpinien.
Auch die anderen Weitzer-Häuser öffnen sich über ihre Restaurants zur Stadt. In Graz serviert „Der Steirer“ im Hotel Weitzer regionale Küche, während der „Salon Marie“ im Grand Hôtel Wiesler die Eleganz des Hauses mit weltoffener Haltung verbindet. An der Wiener Ringstraße pflegt das Grand Ferdinand die Klassiker der Wiener Küche im „Meissl & Schadn“. Für ein schnelles Gulasch geht man zu „Gulasch & Söhne“, für einen Abend mit mediterraner Küche und Blick über die Dächer hinauf ins „Limón“. In der Salzburger Getreidegasse serviert das „Meissl & Schadn“ Wiener Schnitzel, Rindfleisch und Salzburger Nockerln.
Vielleicht beginnt die schönste vorweihnachtliche Städtereise in diesen Wochen mit einem langen Frühstück in Wien und endet mit einer Nacht hoch über Graz.