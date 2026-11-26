Mit architektonischem Feingefühl und klarem Nachhaltigkeitsfokus schafft die 3SI Immogroup in Wien zukunftssicheren Wohnraum.
Der Wiener Immobilienmarkt steht vor einem richtungsweisenden Jahr. Geht es nach Michael Schmidt, Geschäftsführer der 3SI, entscheiden heute völlig neue Prioritäten über langfristige Stabilität: Energieeffizienz, gelebte Nachhaltigkeit und verlässliche Bauqualität. Während spekulative Projekte an Bedeutung verlieren, wächst die Nachfrage nach zukunftssicherem Wohnraum stetig.
Für Zinshausexperte Schmidt ist diese Entwicklung eine logische Konsequenz – und eine große Chance für den Standort Wien. Auf dem Immobilienmarkt der kommenden Jahre gewinnen genau jene Unternehmen, die kluge Konzepte mit langfristiger Verantwortung verbinden und moderne Lebenswelten schaffen. 3SI liefert dafür die passenden Antworten und setzt wichtige Impulse für die Branche.
„Die Symbiose“, „The Superior“, „Le Petit Lion“: Drei ausgewählte Projekte, die zeigen, wie vielfältig und zukunftsorientiert die 3SI Immogroup modernen Wohnraum in Wien gestaltet.
Nachhaltige Substanz für morgen
Statt wertvolle Flächen neu zu versiegeln, wird historische Bausubstanz mit viel Feingefühl modern revitalisiert und auf den neuesten technischen Stand gebracht. Ein besonderes Augenmerk gilt höchsten ökologischen Standards – eindrucksvoll sichtbar beim Vorzeigeprojekt „Die Symbiose“, das durch seine ÖGNI-Zertifizierung Maßstäbe setzt.
Mit einem vielseitigen Portfolio bietet 3SI damit durchdachte Lösungen sowohl für Eigennutzer als auch für Anleger, die schon heute in die Wiener Wohnzukunft investieren möchten.