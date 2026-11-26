Der Wiener Immobilienmarkt steht vor einem richtungsweisenden Jahr. Geht es nach Michael Schmidt, Geschäftsführer der 3SI, entscheiden heute völlig neue Prioritäten über langfristige Stabilität: Energieeffizienz, gelebte Nachhaltigkeit und verlässliche Bauqualität. Während spekulative Projekte an Bedeutung verlieren, wächst die Nachfrage nach zukunftssicherem Wohnraum stetig.

Für Zinshausexperte Schmidt ist diese Entwicklung eine logische Konsequenz – und eine große Chance für den Standort Wien. Auf dem Immobilienmarkt der kommenden Jahre gewinnen genau jene Unternehmen, die kluge Konzepte mit langfristiger Verantwortung verbinden und moderne Lebenswelten schaffen. 3SI liefert dafür die passenden Antworten und setzt wichtige Impulse für die Branche.