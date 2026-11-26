Die Technologiezentren Österreichs sind Bindeglied zwischen Start-ups, etablierter Wirtschaft und der Forschung. Wo sehen Sie die größte Barriere beim Transfer von theoretischen Innovationen in die marktreife Praxis?

In der fehlenden Vernetzung. Von einer innovativen Idee bis zum marktreifen Produkt oder Dienstleistung braucht es viele Schritte. Die nötige Unterstützung auf diesem Weg kommt von unseren Technologiezentren, indem sie primär als Ermöglicher agieren. Sie bieten Rahmenbedingungen für den Austausch, Raum zum Wachsen und Schnittstellen zu anderen Unternehmen sowie zu Markt- und Marketingfachleuten.

Die rund 30 Zentren des VTÖ sind über ganz Österreich verteilt – von urbanen Hotspots bis in den ländlichen Raum. Wie gelingt es, auch abseits der Bundeshauptstadt Wien innovative Gründerinnen und Gründer nachhaltig in den Regionen zu halten?

Innovation ist kein Vorrecht von Metropolen. Die räumliche Verteilung der Technologiezentren auf mehrere Bundesländer bietet technologisch innovativen Menschen die Möglichkeit, dort zu leben, wo sie wollen. Dieser Ansatz ist nachhaltig und stärkt die Regionen. Zudem wage ich die Einschätzung, dass Wien diesbezüglich nicht Vorreiterin ist und die Regionen zumindest auf Augenhöhe agieren. Allein die Wirtschaftsräume Oberösterreich und Österreich Süd mit jeweils rund 1,5 Millionen Einwohnern und einer großen Dichte an Technologiezentren unterstreichen das.

Laut dem aktuellen Forschungs- und Technologiebericht der Bundesregierung liegt Österreich bei der Innovation im EU-Vergleich auf einem starken Platz 8. Allerdings wird oft bemängelt, dass der wirtschaftliche Output noch höher sein könnte. Welche konkreten Hebel müssen in den Technologiezentren angesetzt werden, um aus exzellenter Forschung noch mehr kommerziellen Erfolg zu generieren?

In den Zentren selbst werden die Hebel rasch erkannt und auch genutzt. Außerhalb der Technologiezentren müsste jedoch noch mehr auf Kooperationen gesetzt werden. Die dadurch erzielbare Wirkung sieht man am österreichischen Wirtschaftsraum Süd. Die Koralmbahn und der dadurch zusammengewachsene Wirtschaftsraum wurden bundeslandübergreifend und über viele Interessengruppen hinweg abgestimmt entwickelt. Genau dieses abgestimmte Vorgehen ist ausschlaggebend, um Innovationen in den Output zu bringen.

Der akute Fachkräftemangel ist eine der größten Bremsen für den Wirtschaftsstandort Österreich. Welche Rolle übernehmen die Technologiezentren des VTÖ, um Kinder und Jugendliche für den MINT-Bereich zu begeistern und damit das Fundament für die Innovationskraft von morgen zu legen?

Trotz unterschiedlicher Schwerpunkte arbeiten alle Technologiezentren intensiv daran, das Interesse der nächsten Generation für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik zu wecken. Neben vielen anderen Beispielen möchte ich die World Robot Olympiad Austria hervorheben, die Braunaus Zentrumsbetreiber Herbert Ibinger ins Leben gerufen hat und nun durch Bernhard Lamprecht vom Lakeside Science- und Technologiepark Klagenfurt heuer erstmals nach Kärnten geholt wurde. Hieran sieht man klar: Durch gegenseitige Unterstützung bringt man gut funktionierende Formate auf die Fläche.

Wo sehen Sie den größten Aufholbedarf für den Innovationsstandort Österreich?

Ich bin kein Soziologe, doch was mir auffällt, ist, dass Gläser in Österreich vermehrt halb leer und nicht halb voll sind. Wenn wir über den größten Aufholbedarf sprechen, dann sehe ich diesen in der Begeisterungsfähigkeit. Denn wir Menschen machen Dinge nur dann gut, wenn wir sie gerne tun. Die Aufgabe der Technologiezentren sehe ich somit darin, Rahmenbedingungen für Begeisterung zu schaffen.