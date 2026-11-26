Beim Deutsch-Österreichischen Technologieforum diskutieren führende Köpfe, wie Innovation Europas Industrie neue Stärke verleiht.
Wie bleibt die Industrie in Deutschland und Österreich wettbewerbsfähig? Welche Technologien schaffen neue Wertschöpfung und welche Chancen eröffnen sich daraus für den Standort Europa? Mit diesen Fragen beschäftigt sich das 10. Deutsch-Österreichische Technologieforum am 17. und 18. März 2027 in Wien. Unter dem Leitmotiv „Wertschöpfung am Standort neu erfinden“ bringt die Jubiläumsausgabe führende Köpfe aus Industrie, Technologie, Wissenschaft und Politik zusammen.
Seit zehn Jahren dient das Forum als Plattform für Information und Austausch zwischen Deutschland und Österreich zu technologischen und wirtschaftlichen Zukunftsfragen.
Europas technologische Souveränität
Wie Europa mit radikaler Innovation wieder souveräner werden kann, beantwortet Thomas Ramge, Experte für KI, Data & Tech. „Nur wenn wir Europäer diese Herausforderung annehmen und mit radikalen Innovationen Spitzentechnologie schaffen, werden europäische Werte und Interessen wieder global an Gewicht gewinnen. Österreich und Deutschland können dabei – gemeinsam – vorangehen.“ Auch die Politik ist mit Grußworten von Staatssekretär Alexander Pröll bei der Tec-Night vertreten.
Führende Expertinnen und Experten aus Deutschland und Österreich referieren am Forumstag praxisnah über industrielle Chancen durch KI, digitale Souveränität, Robotik, Kreislaufwirtschaft und Energietechnologien sowie die Arbeitswelt der Zukunft. Am Podium unter anderen: Maria Koller (Palfinger), Martin Wetter (Phoenix Contact), Viola Gallina (Fraunhofer Austria), Markus Reisegger (Löffler Sportswear), Gerhard Gassner (Doppelmayr), Maximilian Veith (Trumpf Werkzeugmaschinen).
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