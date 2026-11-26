Wie bleibt die Industrie in Deutschland und Österreich wettbewerbsfähig? Welche Technologien schaffen neue Wertschöpfung und welche Chancen eröffnen sich daraus für den Standort Europa? Mit diesen Fragen beschäftigt sich das 10. Deutsch-Österreichische Technologieforum am 17. und 18. März 2027 in Wien. Unter dem Leitmotiv „Wertschöpfung am Standort neu erfinden“ bringt die Jubiläumsausgabe führende Köpfe aus Industrie, Technologie, Wissenschaft und Politik zusammen.

Seit zehn Jahren dient das Forum als Plattform für Information und Austausch zwischen Deutschland und Österreich zu technologischen und wirtschaftlichen Zukunftsfragen.