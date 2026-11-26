Vom Kostenfaktor zum wirtschaftlichen Gestaltungsspielraum: Mit KI-gestütztem Energiemanagement eröffnet NGEN mittelständischen Betrieben neue Perspektiven.
Österreichs mittelständische Betriebe stehen vor einer neuen Realität: Energie ist längst kein fixer Kostenfaktor mehr, sondern schwankt im Viertelstundentakt. Ein Gewerbespeicher kann für diesen volatil gewordenen Markt einen handfesten Wettbewerbsvorteil bedeuten, sofern Hardware und Software effizient zusammenarbeiten. Entscheidend für den wirtschaftlichen Erfolg ist nicht primär die Batterie selbst, sondern die dahinterliegende Steuerung. Sie bestimmt, wie schnell sich die Investition amortisiert.
Dynamische Preise: Wer starr lädt, zahlt drauf
Seit der Umstellung des Day-Ahead-Markts auf 15-Minuten-Intervalle wird der Strompreis mit 96 Werten pro Tag gehandelt statt wie bisher mit 24. Mittags, wenn der Heimmarkt und die europäischen Nachbarregionen viel Solarstrom einspeisen, fallen die Börsenpreise regelmäßig tief – phasenweise sogar ins Negative. Abends hingegen steigen sie steil an, sobald die PV-Erzeugung nachlässt und der landesweite Verbrauch anzieht. Wie stark Mittagstief und Abendspitze mittlerweile auseinanderdrifteten, zeigte sich im August 2026: Strom war an der Börse abends im Schnitt rund 350 Prozent teurer als zur Mittagszeit.
Parallel dazu verändern sich die Rahmenbedingungen bei den Netzentgelten. In Österreich treibt die Regulierungsbehörde E-Control im Zuge der Energiewende die Einführung kapazitätsorientierter Leistungspreise sowie zeitvariabler Tarife voran. Das Ziel: die Belastung der Stromnetze glätten.
NGEN G-MAX: bewährte Hardware für den Mittelstand
Als Hardware-Basis vieler gewerblicher Projekte etabliert sich unter anderem der NGEN G-MAX – ein modularer Gewerbespeicher mit 100 kW Leistung und rund 215 kWh Kapazität je Einheit. Der flüssiggekühlte Industriespeicher ist auf eine lange Lebensdauer von mindestens 8.000 Ladezyklen ausgelegt und erfüllt strenge internationale Sicherheitszertifizierungen.
„Die entscheidende Erkenntnis für viele unserer Kunden ist, dass nicht die größtmögliche Batterie die Rendite bringt, sondern ein System, das den echten Lastgang kennt“, erklärt NGEN-Austria-Geschäftsführerin Julia Winkler. „Sobald Lastspitzen gekappt, Solarstrom verschoben und Preisfenster genutzt werden, wird aus einer Investition ein steuerbares Energiewerkzeug.“
Das modulare Prinzip kommt dem Mittelstand entgegen: Betriebe können klein starten und das System bei wachsendem Energiebedarf – etwa durch die Umstellung der Flotte auf E-Mobilität oder die Elektrifizierung von Prozesswärme – schrittweise bis in den Megawatt-Bereich (bis zu 12 MW/25,8 MWh) ausbauen. Sein volles Potenzial entfaltet ein solcher Speicher durch ein übergeordnetes, intelligentes Energiemanagementsystem (EMS).
SG Connect: ein prämiertes Energiemanagementsystem
Hardware allein spart keinen Strom – das übernimmt das Energiemanagementsystem SG Connect. Es steuert die Erzeugung, Speicherung und den Verbrauch in Echtzeit und hat gleichzeitig das Monitoring der Anlage im Blick. Die Plattform wurde 2026 mit dem EUPD Research Top Innovation Award in der Kategorie Energiemanagementsysteme ausgezeichnet.
SG Brain: Intelligenz als Voraussetzung
Für die vorausschauende Steuerung sorgt SG Brain, die KI-gestützte Optimierung von SG Connect. Denn bei 96 Preisintervallen pro Tag, wechselnden Wetterprognosen und schwankender Erzeugung ist manuelle Steuerung wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll. SG Brain wertet Verbrauchsdaten, Wetterprognosen, Strompreise und die Erzeugung von PV-Anlagen laufend aus, entscheidet selbstständig über Laden und Entladen – und lernt kontinuierlich aus diesen Daten.
Schneller ROI: drei Hebel, ein System
Die Wirtschaftlichkeit ergibt sich aus drei Faktoren: Zum einen sinken die Leistungskosten, weil Lastspitzen aus der Batterie gedeckt werden. Zweitens nutzt der Speicher Preisunterschiede im Tagesverlauf und erschließt durch den Handel mit überschüssigem Strom zusätzliche Erlöse. Drittens steigt bei Betrieben mit eigener Photovoltaikanlage der Eigenverbrauch: Bei der Co-Location steht der Speicher am selben Netzanschlusspunkt wie die PV-Anlage und verschiebt Solarstrom vom Mittag in den Abend und die Nacht.
Je nach Lastprofil, Einkaufsstruktur, Anwendungsfall und Größenordnung amortisiert sich die Investition im Zuge von NGEN-Projekten im Schnitt innerhalb von etwa drei bis sechs Jahren. In jedem Fall lohnt eine konkrete Rechnung statt einer Pauschalzahl: Sie beruht auf den echten Viertelstundenwerten des Betriebs über ein volles Jahr und berücksichtigt Saisoneffekte, Schichtmodelle und vorhandene Erzeugung. NGEN begleitet die gesamte Wertschöpfungskette aus einer Hand, von Netzanschluss und Bau bis zum Betrieb, mit einem zentralen Ansprechpartner für das Gesamtsystem.