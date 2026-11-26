Seit der Umstellung des Day-Ahead-Markts auf 15-Minuten-Intervalle wird der Strompreis mit 96 Werten pro Tag gehandelt statt wie bisher mit 24. Mittags, wenn der Heimmarkt und die europäischen Nachbarregionen viel Solarstrom einspeisen, fallen die Börsenpreise regelmäßig tief – phasenweise sogar ins Negative. Abends hingegen steigen sie steil an, sobald die PV-Erzeugung nachlässt und der landesweite Verbrauch anzieht. Wie stark Mittagstief und Abendspitze mittlerweile auseinanderdrifteten, zeigte sich im August 2026: Strom war an der Börse abends im Schnitt rund 350 Prozent teurer als zur Mittagszeit.

Parallel dazu verändern sich die Rahmenbedingungen bei den Netzentgelten. In Österreich treibt die Regulierungsbehörde E-Control im Zuge der Energiewende die Einführung kapazitätsorientierter Leistungspreise sowie zeitvariabler Tarife voran. Das Ziel: die Belastung der Stromnetze glätten.