Hotel Schloss Mühldorf in Oberösterreich beantragte Konkurs

Eine der schönsten Hochzeits- und Feierlocations in Oberösterreich, die 2015 sogar Robbie Williams beherbergte, ist pleite. Über das Vermögen der Schloss Mühldorf Hotel GmbH & Co KG und ihre Komplementärin ist am Mittwoch im Landesgericht Linz auf Grund eines Eigenantrags das Konkursverfahren eröffnet worden.

Eine Unternehmensfortführung sei nicht beabsichtigt, es gebe bereits keinen operativen Betrieb mehr, berichtete der Österreichische Verband Creditreform.