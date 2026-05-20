Hotel Schloss Mühldorf in Oberösterreich beantragte Konkurs

Das Schloss Mühldorf in Feldkirchen an der Donau©C. Stadler / Bwag
Zu den Gästen des 4-Sterne-Hauses zählten Robbie Williams, Phil Collins und namhafte Fußballteams. Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf 6,67 Millionen Euro.
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Eine der schönsten Hochzeits- und Feierlocations in Oberösterreich, die 2015 sogar Robbie Williams beherbergte, ist pleite. Über das Vermögen der Schloss Mühldorf Hotel GmbH & Co KG und ihre Komplementärin ist am Mittwoch im Landesgericht Linz auf Grund eines Eigenantrags das Konkursverfahren eröffnet worden.
Eine Unternehmensfortführung sei nicht beabsichtigt, es gebe bereits keinen operativen Betrieb mehr, berichtete der Österreichische Verband Creditreform.
20 Gläubiger betroffen
Die Kreditfälligstellung durch die finanzierende Bank löste die Insolvenz aus. Das Unternehmen soll verwertet werden. Der Eigentümer habe bereits seine Einwilligung erteilt.
Rund 20 Gläubiger sind betroffen. Hauptvermögen ist die Liegenschaft, von den 6,67 Mio. Euro Verbindlichkeiten werden "bloß" rund 686.000 Euro als unbesichert angesehen, informierte Creditreform.
Firmenkunden, Fußballer und Robbie Williams zu Gast
Der Eigentümer betrieb auf der Anlage des Schlosses in Feldkirchen an der Donau (Bezirk Urfahr-Umgebung) seit mehr als 20 Jahren ein Hotel- und Konferenzzentrum mit Gastronomiebereich.
Seit 1999 wurde permanent in das zuletzt Vier-Sterne-Hotel investiert, internationale Firmenkunden und Stars wie Robbie Williams, Phil Collins und Christiane Hörbiger nächtigten in den Gemäuern. Hochzeits- und andere Feste wurden gefeiert, auch namhafte Fußballmannschaften waren zu Gast. Daneben ist temporäres Wohnen angeboten worden.
Inflation, Sparprogramme und Co.
Die Insolvenz sei vor dem "Hintergrund der negativen globalen und nationalen wirtschaftlichen Entwicklung zu betrachten". Inflation, rückläufige Geschäftsreisen und Sparprogramme seien dem Konzept "Business Class Resort Schloss Mühldorf" auf Dauer abträglich gewesen, so Creditreform.