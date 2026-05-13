Das Sambia-Abenteuer der Kalteneggers

Eine Antwort kommt dafür von der Zambia Chamber of Mines, der staatlich anerkannten Interessenvertretung der Minenbetreiber des Landes. Deren CEO Sokwani W. Chilembo reagiert innerhalb weniger Minuten und fällt ein knappes Urteil: „Wir kennen weder das Unternehmen noch den Promoter“, schreibt er mit Verweis auf Michel Gschwendtner. „Sie gehören nicht zu unseren Mitgliedern.“

Seltsam – gibt Gschwendtner doch in einem TGI-Video selbst an, dass seine Bootup Africa mit „600.000 Hektar“ in Sambia zu den „größten Landownern im Minenbereich“ gehören würde. Er habe dort so gute Kontakte, dass er als Teil der Delegation des sambischen Präsidenten zu einem Staatsbesuch in China bei Xi Jinping mitgereist sei, sagt Gschwendtner.

News hat bei Bootup Africa nach den genauen Identifikationsnummern der Minenlizenzen gefragt, mit denen sich die Behauptungen im Geoinformationsportal der sambischen Regierung verifizieren lassen würden, und bis Redaktionsschluss keine Antwort erhalten. Auch das Büro des sambischen Präsidenten antwortete nicht auf Nachfragen zu Gschwendtners angeblichem Besuch bei Xi Jinping.