Studie: Zoll-Deal mit USA bringt EU wenig Entlastung

Eine Branchenanalyse zeigt aber auch, dass der Deal die effektiven Zollsätze in vielen wichtigen EU-Exportsektoren nicht gesenkt hat. So seien deutsche und italienische Exporte von Maschinen und mechanischen Geräten von September 2025 bis Februar 2026 mit einem effektiven Zollsatz von rund 14,5 Prozent belegt worden. Das entspreche einem Anstieg um ein bis zwei Prozentpunkte verglichen mit August 2025. Ähnlich stieg auch der durchschnittliche effektive Zollsatz für elektrische Maschinen nach Inkrafttreten des Deals. "In beiden Sektoren lagen die effektiven Zollsätze für die EU deutlich über denen südostasiatischer Wettbewerber wie Taiwan, Vietnam oder Südkorea", hieß es.

Dies erklärt sich dem IW zufolge vor allem durch die unterschiedliche Zusammensetzung der Ausfuhren in die USA. So besteht ein großer und wachsender Anteil der taiwanesischen Exporte aus Datenverarbeitungsmaschinen und verschiedenen Halbleitern. Diese Güter unterlagen sehr niedrigen Zöllen oder waren sogar zollfrei und sind aufgrund des KI-Booms stark nachgefragt. "Dies verdeutlicht die mangelnde Spezialisierung der EU auf wachstumsstarke Produktkategorien, die derzeit kaum von US-Zöllen betroffen sind", hieß es.

Eine Ausnahme bilden dem IW zufolge Pkw: Hier sank der effektive Zollsatz für die EU im Durchschnitt sowie für einzelne Mitgliedstaaten von etwa 27 Prozent auf rund 15 Prozent. Dennoch war die EU selbst in diesem Bereich nach dem Turnberry Deal kaum bessergestellt als Wettbewerber wie Japan (15,4 Prozent).