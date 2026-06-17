Neue Buwog-Anklage gegen Grasser und zwei weitere Personen

Im Ermittlungsverfahren ging es um die Frage, ob Grasser und weitere Personen die Provisionen in der Causa Buwog/Terminal Tower in Höhe von 9,8 Mio. Euro ordnungsgemäß versteuert haben, teilte die WKStA vorigen Frühherbst mit. Entsprechend anhängige Finanzstrafverfahren wurden bereits 2021 bestätigt.

Es geht um das Finanzvergehen der Abgabenhinterziehung. Die Anklage wurde beim Landesgericht Wien eingebracht, teilte die WKStA mit.