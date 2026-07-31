Offenbar Rechenzentrum im Nordburgenland geplant

Das Grundstück bei der Autobahnabfahrt Mönchhof gehört der Wirtschaftsagentur Burgenland. Im Zuge des Umwidmungsprozesses zum interkommunalen Businesspark wurde der Gemeinde laut "profil" mitgeteilt, dass darauf ein Rechenzentrum entstehen soll. Viel mehr habe er seither nicht erfahren, sagte Zapfl gegenüber der APA: "Ich renne der Information schon sehr lange nach."

Laut "profil" ist von einer Fläche von 41 bis 50 Hektar die Rede. Die Wirtschaftsagentur, die für die APA am Freitagvormittag zunächst nicht erreichbar war, bestätigte die Pläne gegenüber dem Nachrichtenmagazin nicht und hielt fest, dass mehrere Anfragen für verschiedene Projekte vorliegen würden. Bei der Netz Burgenland GmbH wiederum hieß es, dass es mehrere Anfragen für Hyperscaler, also besonders große Rechenzentren, gebe.