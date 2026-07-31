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Offenbar Rechenzentrum im Nordburgenland geplant

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41 bis 50 Hektar könnte das Rechenzentrum laut "profil" umfassen
©APA/APA/DPA/ULI DECK
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In Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) ist offenbar ein Rechenzentrum geplant, das laut "profil" eine ähnliche Dimension wie das umstrittene Google-Projekt im oberösterreichischen Kronstorf (Bezirk Linz-Land) erreichen könnte. Bürgermeister Gerhard Zapfl (SPÖ) bestätigte am Freitag auf APA-Anfrage, dass er über ein mögliches Datencenter informiert worden sei. Näheres werde er aber erst bei einem Termin Mitte August erfahren.

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Das Grundstück bei der Autobahnabfahrt Mönchhof gehört der Wirtschaftsagentur Burgenland. Im Zuge des Umwidmungsprozesses zum interkommunalen Businesspark wurde der Gemeinde laut "profil" mitgeteilt, dass darauf ein Rechenzentrum entstehen soll. Viel mehr habe er seither nicht erfahren, sagte Zapfl gegenüber der APA: "Ich renne der Information schon sehr lange nach."

Laut "profil" ist von einer Fläche von 41 bis 50 Hektar die Rede. Die Wirtschaftsagentur, die für die APA am Freitagvormittag zunächst nicht erreichbar war, bestätigte die Pläne gegenüber dem Nachrichtenmagazin nicht und hielt fest, dass mehrere Anfragen für verschiedene Projekte vorliegen würden. Bei der Netz Burgenland GmbH wiederum hieß es, dass es mehrere Anfragen für Hyperscaler, also besonders große Rechenzentren, gebe.

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