RBI steigert Gewinn ohne Russland im Halbjahr um ein Viertel

Der seit 1. Juli amtierende neue RBI-Chef Michael Höllerer will außerdem die Strategie der RBI erneuern. "In den kommenden Monaten werden wir intensiv an unserer neuen Strategie arbeiten, die einen klaren Fokus auf Wachstum und Profitabilität legen wird", so Höllerer laut Aussendung. "Die RBI ist bereit für Wachstum", so der Bankchef am Freitagnachmittag gegenüber Analysten. Viel Potenzial sieht er im Privatkundengeschäft, wo die Kundenbasis ausgebaut werden soll. Das Kundenerlebnis soll zudem mit KI-Unterstützung verbessert werden. Generell will die Bank die Digitalisierung ihrer Prozesse fortsetzen. Konkrete Pläne bezüglich weiterer Zukäufe habe die RBI nicht. Auch zu möglichen Marktaustritten gebe es derzeit keine Pläne.

Bei den beiden laufenden Akquisitionen gehe es indessen gut voran. In Rumänien läuft der Genehmigungsprozess, die Übernahme soll Anfang Oktober abgeschlossen sein. Bei der Addiko Bank, wo sich die RBI im monatelangen Bieterkampf gegen den slowenischen Konkurrenten NLB durchgesetzt hat, soll demnächst in die nächste Phase starten. Die Annahmefrist für die Aktionäre ist am Mittwoch ausgelaufen, allerdings gibt es eine dreimonatige Nachfrist, in der das Angebot der RBI von den Anteilseignern, die noch nicht angedient haben, noch angenommen werden kann. Zudem müssen in den kommenden Monaten Genehmigungen von den Regulatoren und eine Fusionsfreigabe eingeholt werden.

Das Russland-Geschäft werde indes weiter abgebaut "bis weitere Lösungen gefunden werden können", sagte Höllerer. Ein Ausstieg aus Russland sei sehr komplex, bleibe jedoch "ein wichtiger Eckpunkt der künftigen Strategie der RBI". Das Kreditgeschäft ging seit Jahresbeginn von 2,6 auf 2,5 Mrd. Euro zurück. Die Einlagen liegen mit 10,9 Mrd. Euro deutlich über den Ausleihen. Unterm Strich schrieb die Bank aber wieder einen Gewinn von 550 Mio. Euro in Russland, nach einem Minus von 437 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2025. Im vergangenen Jahr hatten sich die Strafzahlungen im Rechtsstreit mit Rasperia negativ auf das Ergebnis niedergeschlagen.

In diesem Rechtsstreit mit dem russischen Strabag-Kernaktionär hat die RBI nun zum Gegenschlag ausgeholt. Am gestrigen Donnerstag hat die RBI Rasperia in Österreich auf 3,15 Mrd. Euro Schadenersatz geklagt. Ziel ist es, mit dem Geld jenen Schaden zu kompensieren, der ihrer Tochter in Russland durch Rasperia-Klagen entstanden ist. Wie lange der Streit dauern wird und in welcher Form der geforderte Schadenersatz gezahlt werden könnte - bar oder in anderer Form - sei noch nicht absehbar, so Höllerer. Die RBI strebe aber nicht an, Aktionär bei der Strabag werden.

Ohne Russland hat die Bank zum Halbjahr mehr eingenommen. Der Zinsüberschuss legte um 5,5 Prozent auf 2,2 Mrd. Euro zu, der Provisionsüberschuss zog um 10,3 Prozent auf 1,1 Mrd. Euro an. Das Betriebsergebnis erhöhte sich ebenfalls um 10,3 Prozent auf 1,6 Mrd. Euro.

Die Risikokosten blieben mit 110 Mio. Euro in etwa auf dem Wert des Vorjahres (1. Hj 2025: 108 Mio. Euro). Die Quote notleidender Kredite sank von 1,7 Prozent zum Jahresende 2025 auf 1,6 Prozent. Auch die Kapitalausstattung blieb mit einer harten Kernkapitalquote von 15,5 Prozent stabil.

Für das Gesamtjahr rechnet die Bank mit einem Zinsüberschuss von über 4,4 Mrd. Euro und einem Provisionsüberschuss von rund 2,2 Mrd. Euro. Das Kundenkreditgeschäft soll ohne Berücksichtigung der Zukäufe um 7 Prozent wachsen. Für die harte Kernkapitalquote werden 14,3 Prozent angepeilt - hier unter Berücksichtigung der Akquisitionsprojekte und unter der Annahme einer kompletten Entkonsolidierung des Russland-Geschäfts.