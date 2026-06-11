Mobilfunkmarkt 2025: Kleinere Anbieter holten ein wenig auf

Gemessen nach SIM-Karten kam die mexikanisch-österreichische A1 auf einen Marktanteil von 36,2 Prozent, die Deutsche Telekom-Tochter Magenta auf 24,9 Prozent und Drei, ein Unternehmen des chinesischen Hutchison Konzern, auf 20,1 Prozent. Auf den Plätzen 4 und 5 liegen HoT mit 9,9 Prozent und spusu mit 5,5 Prozent Marktanteil. "Spannend wird, wie Yellow, das vor kurzem gelaunchte Mobilfunkpaket der Post, von den Nutzer:innen angenommen wird", so RTR-Geschäftsführer Klaus Steinmaurer.

Im Vorjahr telefonierten die Österreicherinnen und Österreicher rund 23.510 Millionen Minuten über Mobil- und Festnetz, das sind 2,5 Prozent weniger als im Jahr 2024. 1.128 Millionen Gesprächsminuten entfielen 2025 auf Festnetze, 22.381 Gesprächsminuten auf Mobilnetze. "Kompensiert wird der Rückgang bei der klassischen Telefonie durch die verstärkte Nutzung von Messengerdiensten. Wir telefonieren also nicht weniger, sondern nur mit anderen Features", betonte Steinmaurer.

Der Datenverbrauch legte im Jahresvergleich mit 2024 um rund 9 Prozent zu und betrug per Ende 2025 insgesamt 12.693 Petabyte. 7.173 Petabyte wurden über festes Breitband, 5.520 Petabyte über mobiles Breitband verbraucht, rechnete die Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH" (RTR) vor.