Milliardenvermögen: Wo Reichtum den Bezug zum Lebensstandard verliert

Zudem relativiert sich der Abstand durch die Struktur der Vermögen. Da diese fast vollständig aus Aktienpaketen bestehen – etwa an Tesla oder Alphabet –, handelt es sich um "Papierwerte". Ein Versuch, die theoretische Differenz von fast 400 Milliarden Euro durch Verkäufe zu realisieren, würde massiven Kursdruck auslösen und damit das Vermögen selbst schrumpfen lassen.

Dieser Unterschied zwischen Nennwert und realisierbarem Vermögen ist auch steuerpolitisch relevant, etwa in der Debatte um Erbschaftssteuern auf Betriebsvermögen. Da das Vermögen in Unternehmensanteilen gebunden ist, müssten Erben im Falle hoher Steuerforderungen oft Anteile verkaufen. Dies könnte die Eigentümerstruktur von Unternehmen verändern, da die Mittel nicht als Barvermögen vorliegen.

Diese Illiquidität steht auch im Zentrum der internationalen steuerpolitischen Debatte. Kritiker der aktuellen Systeme, wie etwa das Tax Justice Network oder Ökonomen um Gabriel Zucman, fordern eine stärkere Besteuerung von Superreichen. Die Gegenseite argumentiert mit der Problematik der "unrealisierten Gewinne": Da das Vermögen nicht als Geld vorhanden ist, müssten Unternehmer für die Begleichung einer Substanzsteuer Anteile verkaufen. Dies könnte nicht nur Aktienkurse drücken, sondern auch Eigentümerstrukturen und Stimmrechte in Unternehmen verändern. Außerdem würden sie beim Verkauf von Aktien Kursgewinne realisieren, die wieder zu versteuern wären. Viele Milliardäre umgehen dieses Dilemma, indem sie ihre Aktien nicht verkaufen, sondern als Sicherheit für Kredite nutzen ("Buy, Borrow, Die"-Strategie), um so Steuern auf Kursgewinne zu vermeiden oder aufzuschieben.