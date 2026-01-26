Mäzenatentum: Zwischen Verantwortung und Macht

Stahlmagnat und Philanthrop Andrew Carnegie formulierte es 1889 harsch: „Der Mann, der reich stirbt, stirbt in Schande“, hielt er die Verpflichtung von Wohlhabenden gegenüber Ärmeren im Essay „The Gospel of Wealth“ fest. Die Carnegie Hall in New York zeugt bis heute vom Wirken des Mannes, der insgesamt 350 Millionen US-Dollar spendete, was einem heutigen Wert von rund elf Milliarden US-Dollar entspricht.

Für den Deutschen Klaus-Michael Kühne könnte die neue Oper in Hamburg ab ihrer geplanten Fertigstellung 2034 dasselbe leisten. Sich ein Denkmal zu setzen, ist freilich nicht Kühnes Ziel, wie er versichert. Vielmehr geht es im Mäzenatentum ums Zurückgeben an die Gesellschaft. „Du bist in einer finanziellen Situation, wo du Dinge bewegen kannst“, bringt es Investor Benjamin Ruschin in einem raren Interview auf den Punkt.

Auf welche Art Mäzene und Mäzeninnen ihren Reichtum teilen, ist vielschichtig: Dietrich Mateschitz gründete die Wings-for-Life-Stiftung mit dem Ziel, Querschnittlähmung zu heilen, die Geschwister Windler wollen sicherstellen, dass ihr Schweizer Heimatort Stein am Rhein ein lebenswertes Umfeld für die Generationen nach ihnen bleibt. Die Ausprägungen gemeinnützigen Stiftens sind so vielschichtig wie die Persönlichkeiten der Gebenden. Gemeinsam sei allen lediglich „die Suche nach Sinn jenseits des bloßen Reichtums“, wie Vermögensforscher Thomas Druyen im Gespräch analysiert.