Wie viel Wohnraum braucht der Mensch?

Neben der Demografie spielen die stark gestiegenen Wohnkosten eine entscheidende Rolle. Zwischen 2010 und 2024 erhöhten sich die Mietpreise in der Europäischen Union kontinuierlich um insgesamt 25 Prozent. Dieser Anstieg war in allen EU-Ländern – ausgenommen Griechenland – zu verzeichnen.

Große Wohnungen werden für viele Menschen zunehmend unleistbar, insbesondere in Ländern mit hoher Mietquote. Im EU-Vergleich zählen Deutschland und Österreich mit 53 beziehungsweise 46 Prozent zu jenen Staaten, in denen ein besonders großer Teil der Bevölkerung zur Miete wohnt.

Doch nicht nur Mieter reagieren auf diese Entwicklung. Auch Bauträger setzen verstärkt auf kompakte, gut geschnittene Wohnungen, da diese wirtschaftlich attraktiver sind, so die Studie. Das überrascht wenig, wenn man bedenkt, dass die Erzeugerpreise für Bauprodukte zwischen 2010 und 2024 EUweit um 56 Prozent gestiegen sind – mit besonders starken Anstiegen in Ungarn (+ 172 Prozent), Bulgarien (+ 145 Prozent) und Rumänien (+ 137 Prozent) . Gleichzeitig dominieren vor allem in Deutschland weiterhin größere Wohnungen den Bestand. Diese Diskrepanz erklärt sich dadurch, dass sich der Wohnungsbestand nur langsam verändert, während sich die Bevölkerungsstruktur deutlich schneller wandelt. Gebäude bestehen oft über Generationen hinweg und werden selten ersetzt: So wurden 2022 über 87 Prozent der Wohnungen in Deutschland vor dem Jahr 2000 errichtet, so das DIW.