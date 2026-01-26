Thomas Druyen: „Mäzene vereint die Suche nach Sinn jenseits des Reichtums“

Mäzenatentum bedeutet Förderung aus idealistischen Motiven, ohne Erwartung einer Gegenleistung. Worin liegt der Sinn für den Mäzen?

Der Begriff geht auf Gaius Cilnius Maecenas zurück, einen römischen Staatsmann im Umfeld des Kaisers Augustus. Er tat das nicht aus Eigennutz, sondern weil er überzeugt war, dass Kultur und Bildung die Grundlage einer stabilen und zivilisierten Gesellschaft sind. Mäzenatentum war auch ein Ausdruck von Kultur, sozialem Rang und Verantwortung. Adelige, Fürsten oder reiche Bürger förderten Künstler, Musiker oder Gelehrte, um das geistige Leben zu stärken und zuweilen das eigene Ansehen im kulturellen Gedächtnis zu sichern.

Ein solcher Mäzen denkt nicht in Ehre oder Dankbarkeit, sondern in Wirkung. Ihn treibt das Wissen, dass jede Generation Verantwortung trägt, das Unfertige weiterzubauen. Er will Lücken füllen, nicht Licht erzeugen. Der Erfolg seiner Förderung misst sich nicht an Denkmälern, sondern an Menschen, die durch seine Hilfe wachsen. Ein Mäzen oder eine Mäzenin werden vom Idealismus getragen.

Haben Mäzene dasselbe Motiv, oder gibt es unterschiedliche Antriebe?

Mäzene handeln aus unterschiedlichen, oft vielschichtigen Motiven. Manche sind von einem kulturellen oder humanistischen Ideal getragen. Sie fördern Kunst, Bildung oder Forschung, weil sie überzeugt sind, dass Fortschritt und geistige Entwicklung den Menschen und damit auch die Gesellschaft voranbringen. Andere werden durch ein tiefes Gefühl sozialer Verantwortung bewegt. Sie wollen Ungerechtigkeit ausgleichen, Chancen schaffen oder Not lindern. Wieder andere sehen im Mäzenatentum eine Form persönlicher Selbstverwirklichung. Sie möchten ihre Werte sichtbar machen, Spuren hinterlassen und etwas schaffen, das über das eigene Leben hinaus Bestand hat. Allen gemeinsam ist die Suche nach Sinn jenseits des bloßen Reichtums.

Manche Ergebnisse von Mäzenatentum sind speziell, wie im Fall Klaus-Michael Kühne, der meint, Hamburg braucht ein neues Opernhaus. Welche Rolle spielt es, etwas zu tun, einfach weil man es kann?

Hier verlassen wir die Aura des Mäzenatischen und sind schon im Bereich der professionellen Philanthropie. Dennoch gilt: Der Mensch kann nur das tun, was er vermag. Insofern richtet sich das manifeste Ergebnis immer nach den potenziellen Möglichkeiten. So kommt es zu Elbphilharmonien, Kunstsammlungen oder Plätzchen für einen Kindergarten. Die Öffentlichkeit im deutschsprachigen Raum vermutet hinter Größe allerdings immer etwas Anmaßendes.

Welche Rolle spielt es dabei, anderen sein „Können“ zu zeigen?

Sicherlich ein Gefühl von Macht, Einfluss und Zufriedenheit. Aber wenn das Ergebnis für eine große Anzahl von Bürgerinnen und Bürgern von nachhaltigem Nutzen ist, hat es eine sinn- und gemeinschaftsstiftende Bedeutung.