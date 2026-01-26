Benjamin Ruschin: „Das Ego kann man zur Seite schieben“

War das schon immer so?

Früher hatte ich ein riesengroßes Ego, so wie jeder junge Unternehmer. Es war für mich sehr wichtig, gesehen zu werden, wahrgenommen zu werden, auf der Bühne zu stehen. Mittlerweile finde ich es viel cooler, Dinge zu tun, die zwar viele Leute mitbekommen, aber dabei im Hintergrund zu bleiben.

Woher kommt der Antrieb zu geben?

Meine Großmutter hat mir mitgegeben: Vergiss niemals, woher du gekommen bist. Und sie hat gesagt: Es ist gut, Geld zu verdienen, es ist gut, erfolgreich zu sein. Aber es ist auch gut, nicht nur das Geld zu genießen, sondern auch daran zu denken, dass es Menschen gibt, die weniger haben; Menschen, die in Not sind. Das hat mich geprägt. Wenn ich mich wichtig mache, dann ist das ein Mittel zum Zweck, um Geschäfte zu machen. Aber bei karitativen Sachen ist es mir nicht wichtig. Da ist es mir wichtig, dass etwas passiert und nicht, dass ich mich damit schmücke.“

Ist es auch Selbstschutz, nicht zu prominent als potenzieller Geldgeber in der Öffentlichkeit zu stehen?

Ich habe lange überlegt, was ich in diesem Interview erzähle – und was nicht. Fakt ist, sobald die Leute wissen, dass es etwas zu holen gibt, stehen sie Schlange. In dem Moment, wo man quasi in der Auslage steht, wo man weiß, da ist jemand, der hat ein Vermögen, will jeder was von dir.

Wie misst man die Wirkung von dem, was man tut?

Mir ist es wichtig, dass ich Projekte unterstütze, wo nachvollziehbar ist, was mit dem Geld passiert. Ich will wissen, was passiert, aber ich brauche keinen wöchentlichen Bericht.