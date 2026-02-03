Indiens Mogulreich: Blüte durch Toleranz, Fall durch Abschottung

Vor 500 Jahren, nach der Schlacht von Panipat im Jahre 1526, begann die 300 Jahre lange Herrschaft der Mogule. Akbar der Große herrschte von 1556 bis 1605, schuf mit seinem Prinzip der Toleranz gegenüber Religionen und ethnischer Vielfalt eine der reichsten Volkswirtschaften der Welt.

Er veränderte Indien – als muslimischer Herrscher über eine mehrheitlich hinduistische Bevölkerung – zu einem globalen Zentrum für Textilien, Gewürze, Edelsteine und Metallwaren. Europäische Händler konkurrierten um Zugang zu den Märkten Indiens. Der Erfolg der Mogule zeigte sich in prächtigen Zeremonien, Luxusgütern und monumentaler Architektur – bis heute die wichtigsten historischen Bauwerke Indiens. Kunst, Malerei, Literatur und Wissenschaft erlebten eine Blütezeit.

Die Religionspolitik Akbars beruhte auf Respekt und Nicht-Einmischung. Er übernahm die gebildete Oberklasse der Hindus in die Verwaltung, schaffte Sondersteuern für Nicht-Muslime ab. Selbst die kleine jüdische Gemeinde in Cochin, Süd-Indien, und die christlichen Gemeinden blühten auf mit garantierten Freiheiten.

Akbars Großzügigkeit gegenüber ethnischer und religiöser Vielfalt schuf Tempel, Paläste, Parkanlagen, Moscheen und Festungen mit islamischen, hinduistischen, persischen und türkischen Stilelemente. Sie zählen als zeitlose Meisterwerke zu den schönsten historischen Gebäuden der Welt.