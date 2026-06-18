Mieten legten im ersten Quartal deutlich zu

Die Monatsmiete für eine Durchschnittswohnung stieg den Angaben zufolge von 663,8 auf 695,1 Euro. Die Nettomieten legten von 502 auf 523,9 Euro zu, die Betriebskosten erhöhten sich von 2,5 auf 2,6 Euro pro Quadratmeter.

Im Vergleich zum Vorquartal sei der Anstieg hauptsächlich auf den Anstieg der Nettomiete zurückzuführen, "während die Betriebskosten nur geringfügig zugelegt haben", sagte Statistik-Austria-Generaldirektorin Manuela Lenk. Die vorliegenden Daten sind Durchschnittswerte. Die tatsächliche Höhe der Monatsmieten inklusive Betriebskosten hänge vor allem von Mietsegment, Region, Wohnungsgröße und Mietdauer ab. Die publizierten Mietkosten der Statistik Austria sind hochgerechnet auf 1,8 Millionen Hauptmietwohnungen in Österreich.

Das gewerkschaftsnahe Momentum Institut plädiert für einen "wirksameren Mietpreisdeckel", mehr leistbaren Wohnraum und einen besseren Schutz von Mietenden. 2025 seien 26,2 Prozent der Menschen in Mietwohnungen armutsgefährdet gewesen - mehr als jede vierte mietende Person. "2019 waren es noch 20,6 Prozent", teilte das Institut am Donnerstag mit. Die Armutsgefährdung nach Sozialleistungen von Mieterinnen und Mietern habe im abgelaufenen Jahr "einen neuen Höchststand erreicht". Diese Zahlen bedeuteten nicht, "dass die Wohnform allein Armut verursacht", machten aber deutlich, wie sehr "Menschen mit niedrigen Einkommen auf einen funktionierenden und leistbaren Mietmarkt angewiesen sind".