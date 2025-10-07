Eiskalter Medienherbst: Wenn Parteien senden und Medienhäuser sparen

Szenen eines Staates: Am Montag nach zwei Landesparteitagen verkündete Vizekanzler Andreas Babler als Bundesparteivorsitzender den Start von SPÖ 1. Mit diesem digitalen Bewegtbildformat wollen die Sozialdemokraten ab Oktober „näher an den Menschen sein“. Die „Presse“ nennt es vorab „Babler TV“ – einen weiteren Versuch, journalistische Kritik und Kontrolle bei der Verkündung von parteilichen Botschaften auszuschalten.

Am Mittwoch erklärte Wissenschafter und Bestseller-Autor Martin Andree („Big Tech muss weg!“) zum Auftakt der Österreichischen Medientage: „Wir haben keinen gestaltenden Zugriff auf die demokratische Öffentlichkeit mehr.“ Am Donnerstag bemühte Babler als Ressort­minister im Finale der Veranstaltung die notwendige legistische Sorgfalt zur Erklärung des Reformstaus in der Medienpolitik. ORF, Zeitungen und Privatsender rücken unterdessen auch mit ihren Forderungen an ihn eng zusammen.

Doch schon am Samstag feierte die FPÖ sich und ihren Chef Herbert Kickl auf einem Bundesparteitag. ORF-Bashing inklusive. FPÖ TV sendet fast sechs Stunden live. Der Stream verzeichnete mehr als 40.000 Aufrufe. Am Sonntag war FPÖ-Landeshauptmann Mario Kunasek in der „Pressestunde“ des ORF. Die Sendung hat im Durchschnitt 60.000 Zuschauer.