Österreichische Medientage 2025: Erster Tag im Zeichen von Demokratie, Medienverantwortung und „Dark Tech“

Am heutigen Mittwoch begann in Wien die 32. Ausgabe der Österreichischen Medientage. Jürgen Hofer, Publishing Director von Horizont, eröffnete die Konferenz mit einer Rede zur Verantwortung der Medien in Zeiten politischer und gesellschaftlicher Unsicherheit. Er warnte vor Angriffen auf die demokratische Grundordnung und betonte, dass freie Medien eine zentrale Voraussetzung für eine freie Gesellschaft seien.

Hofer verwies auf Entwicklungen in den USA und Europa, die eine Einschränkung der Redefreiheit erkennen ließen. Drohungen gegen Journalist:innen, wirtschaftlicher Druck auf kritische Medien sowie digitale Hasskampagnen seien nicht nur Angriffe auf Einzelne, sondern stellten auch eine Gefahr für demokratische Gesellschaften insgesamt dar. Medien hätten daher die Verantwortung, Öffentlichkeit faktenbasiert herzustellen und Räume für Debatte und Dialog zu sichern.