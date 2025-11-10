Vom Küniglberg bis zur „Krone“: Wie Österreichs Medienpolitik funktioniert

Dass die Wettbewerbsbehörde ausgerechnet per Weltspartag Christoph Dichand die Übernahme der gesamten Krone erlaubt, ist Zufall. Dass er und seine Frau Eva, die Herausgeberin von Heute, dann die beiden reichweitenstärksten Zeitungen beherrschen, ist Österreich. Dass so auch ein Blatt ihrer publizistischen Erzfeinde, Wolfgang Fellner und Sohn Niki, heißt, wirkt angesichts der Gesamtumstände nicht einmal mehr eigenartig, sondern nahezu prototypisch für die Medienlandschaft und die Republik.

Dass Henrike Brandstötter, die Mediensprecherin der kleinsten Regierungspartei, ausgerechnet für Allerheiligen dem Standard ein Interview mit der Erkenntnis „Es wird eine Marktbereinigung geben“ gibt, ist kein Zufall. Sie ist fachlich fähig, doch die NEOS haben bei dem Thema nichts zu plauschen. Dass Heinz Lederer und Gregor Schütze zu Allerseelen einen gemeinsamen Gastkommentar für die Presse mit ihrem Friedhofsblick „vom Gremiensaal im sechsten Stock des ORF-Zentrums“ einleiten, ist infam. Der rote Vorsitzende des Stiftungsrats und sein schwarzer Stellvertreter lassen sich in der Autorenzeile sogar schamlos als Leiter und Sprecher des SPÖ- bzw. ÖVP-Freundeskreises bezeichnen.