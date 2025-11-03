Show statt Struktur: Die SPÖ entdeckt den Journalismus – aber nicht seine Probleme

Wenn am gleichen Vormittag zuerst Barbara Teiber für die GPA einen 6-Punkte-Plan zu „Rettet den Journalismus!“ vorstellt und Andreas Babler den Fahrplan für weitere Medienförderungen präsentiert, wirkt das nach abgesprochenem Schwerpunkt. Oder wollte der Vizekanzler bloß der gemeinsam mit dem Presseclub Concordia agierenden Gewerkschafterin die Show stehlen?

Denn sie fordert neben Umsetzung der im Regierungsprogramm vorgesehenen Vertriebsförderung eine höhere Digitalsteuer von sieben statt bisher fünf Prozent. Er hingegen scheut Strafzölle der USA als Gegenreaktion und verweist auf EU-Regelbedarf. Letztlich reagierte Babler aber nicht auf Teiber, sondern den Boulevard, der am Vortag Wiens Bürgermeister Michael Ludwig zum Bekenntnis „Unsere Medien brauchen uns jetzt“ animiert hatte. Ursache: Massive Heute-Attacken auf Babler, weil die Bundesregierung ihre Ausgaben für Medien-Einschaltungen auf ein Sechstel des Halbjahreswerts von 2024 gekürzt hat – von 18,7 auf 3,2 Millionen Euro. Die Stadt Wien hingegen steigerte sie sogar leicht auf 11,1 Millionen.