Inseln am Lago Maggiore gehen an die Börse

Anlegern sollen 30 bis 35 Prozent des Kapitals angeboten werden. Im Fall einer 35-Prozent-Platzierung könnte Kaleon später in das Segment "Star" für mittelgroße wachstumsstarke Unternehmen wechseln. Schon jetzt gilt der Börsengang als größte Notierung des Jahres 2025 an der Mailänder Börse. Kaleon dürfte mit mindestens 60 Mio. Euro bewertet werden - möglicherweise deutlich mehr, angesichts der guten Wachstumsperspektiven und der angekündigten Dividende von 50 Prozent des Gewinns.

Im Jahr 2024 erzielte Kaleon 21,7 Mio. Euro Umsatz, einen operativen Gewinn (EBITDA) von 5,5 Mio. Euro und über 2 Mio. Euro Gewinn. Zudem besuchten eine Million Menschen die Anlagen. In den ersten neun Monaten 2025 stieg der Umsatz bereits auf 21,2 Mio. Euro, was einem Wachstum von 10,2 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2024 entspricht.