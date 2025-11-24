Wien schaltet Weihnachtsbeleuchtung in 32 Einkaufsstraßen an

Wien hat am Freitagabend offiziell die diesjährige Weihnachtsbeleuchtung eingeschaltet. Bürgermeister Michael Ludwig und Margarete Kriz-Zwittkovits, Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Wien, nahmen die Eröffnung heuer erstmals am Neuen Markt vor. Insgesamt erstrahlen 32 Geschäftsstraßen und Einkaufsgebiete im festlichen Licht.

Die Beleuchtung am Neuen Markt zählt zu den jüngsten Installationen. Seit 2023 sorgen dort neben Baumbehang vor allem 48 „Sisi-Sterne“ für Blickfang – inspiriert von den historischen Diamanten im Haarschmuck von Kaiserin Elisabeth, entworfen von Juwelier Köchert.