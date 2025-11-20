Ski Guide Austria 2026: Überblick über mehr als 200 Skigebiete und neue Trends im Wintersport

Aktuelle Preise, Familienangebote und Dynamic Pricing – Awards gehen an Zauchensee, Katschbergbahnen und Martin Dolezal
Der neue Ski Guide Austria 2026 ist erschienen. Die Publikation bietet einen umfassenden Überblick über den Wintersport in Österreich und führt mehr als 200 Skigebiete mit aktuellen Preisen, Saisonkartenübersichten, Angeboten für Familien und Informationen zu nachhaltigen Anreisemöglichkeiten. Der Guide erscheint heuer in seiner 17. Ausgabe.
Eine im Auftrag der Redaktion durchgeführte repräsentative Umfrage zeigt laut Herausgeberteam, dass 85 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher Skifahren aufgrund steigender Preise als „Luxussport für Wohlhabende“ einschätzen. Gleichzeitig geben 42 Prozent an, weiterhin Ski zu fahren. Neben der Preissituation widmet sich der Guide auch preisgünstigen Familiengebieten sowie den Tarifen von über 20 regionalen und überregionalen Kartenverbünden.
Ski Guide Austria Awards: Auszeichnungen für Zauchensee, Katschbergbahnen und Martin Dolezal
Auch 2026 verleiht das Redaktionsteam die Ski Guide Austria Awards für besondere Leistungen im Wintersportumfeld. Prämiert wurden:
Zauchensee – für die eigenständige Positionierung des Weltcup-Ortes innerhalb der Salzburger Sportwelt.
Die Katschbergbahnen – für die kontinuierliche Weiterentwicklung des grenzüberschreitenden Skigebiets.
Martin Dolezal – für sein Engagement als Botschafter des alpinen Schneesports.
Die Begründungen sind im Guide nachzulesen. Zusätzlich enthält das Buch ein Interview mit Super-G-Weltmeisterin Stephanie Venier zu sportlicher Entwicklung und Trainingstrends.
420 Seiten Wintersport in Österreich
Der Guide umfasst 420 Seiten und porträtiert rund 70 große Wintersportregionen, jeweils mit Pistenpanoramen und Detailinformationen. Weitere kleinere Skigebiete werden ebenfalls erfasst, sofern sie sie laut Redaktion für Schneesportgäste relevant sind.
Neben alpinem Skifahren widmet sich der Band auch Langlauf, Tourengehen, Tiefschneeangeboten und Funparks. Ergänzend werden Kulinarik-, Kultur- und Sportveranstaltungen vorgestellt, die den Wintertourismus prägen.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Ausrüstung: Der World Skitest sowie aktuelle Tests zu Pisten-, Freeride- und Tourenski, Skischuhen oder Sicherheitsausrüstung sind ebenfalls enthalten.
Fakten zum Ski Guide Austria 2026
Autoren: Dr. Günter Fritz, Fred Fettner
Verlag: medianet / MN Anzeigenservice GmbH
ISBN: 978-3-903254-86-2
Preis: 19,90 Euro
Bestellung: guides@medianet.at oder Tel. +43 1 91920-2226