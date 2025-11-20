Ski Guide Austria 2026: Überblick über mehr als 200 Skigebiete und neue Trends im Wintersport

Der neue Ski Guide Austria 2026 ist erschienen. Die Publikation bietet einen umfassenden Überblick über den Wintersport in Österreich und führt mehr als 200 Skigebiete mit aktuellen Preisen, Saisonkartenübersichten, Angeboten für Familien und Informationen zu nachhaltigen Anreisemöglichkeiten. Der Guide erscheint heuer in seiner 17. Ausgabe.

Eine im Auftrag der Redaktion durchgeführte repräsentative Umfrage zeigt laut Herausgeberteam, dass 85 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher Skifahren aufgrund steigender Preise als „Luxussport für Wohlhabende“ einschätzen. Gleichzeitig geben 42 Prozent an, weiterhin Ski zu fahren. Neben der Preissituation widmet sich der Guide auch preisgünstigen Familiengebieten sowie den Tarifen von über 20 regionalen und überregionalen Kartenverbünden.