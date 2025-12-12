Zeppelin Hotel Tech AG plant Internationalisierung – Börsengang soll Wachstum im Hoteltech-Markt beschleunigen

Das Unternehmen wurde 1999 als Online-Marketing-Agentur für Hotels gegründet und operierte lange unter dem Namen Zeppelin Group GmbH. Das Geschäftsmodell basierte auf Dienstleistungen rund um verkaufsorientierte Websites und Online-Marketing.

Mit der Weiterentwicklung zum SaaS-Anbieter verschob sich der Fokus: Heute entwickelt, vermarktet und vertreibt die Zeppelin Hotel Tech AG eigene Hoteltechnologie. Herzstück ist eine KI-gestützte Hotel-Marketing-Plattform, die Prozesse wie automatische Websiteerstellung, Content-Produktion, Kampagnensteuerung sowie SEO-/GEO-Optimierung bündelt und in Echtzeit auswertet.