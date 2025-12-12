Zeppelin Hotel Tech AG plant Internationalisierung – Börsengang soll Wachstum im Hoteltech-Markt beschleunigen

Foto v.l.n.r.: Gregor Rosinger (Lead Manager), Christian Schölnhammer (CEO), Denis Pellegrini (CSO & Vorstand), Michael Mitterhofer (Präsident), Stefan Plattner (CTO & Vorstand), Marion Gurndin (Head of Customer), Paolo Zambaldi (Aufsichtsratspräsident)©Zeppelin Hotel Tech S.p.A.
Die Zeppelin Hotel Tech AG mit Sitz in Meran ging am 11. Dezember 2025 an die Wiener Börse. Der Schritt soll Sichtbarkeit schaffen, neue Märkte öffnen und die internationale Expansion unterstützen. Das Unternehmen positioniert sich dabei bewusst nicht als Start-up, sondern als etabliertes Softwareunternehmen mit 26 Jahren Branchenerfahrung im digitalen Marketing für die Hotellerie.
Vom Agenturmodell zur SaaS-Struktur
Das Unternehmen wurde 1999 als Online-Marketing-Agentur für Hotels gegründet und operierte lange unter dem Namen Zeppelin Group GmbH. Das Geschäftsmodell basierte auf Dienstleistungen rund um verkaufsorientierte Websites und Online-Marketing.
Mit der Weiterentwicklung zum SaaS-Anbieter verschob sich der Fokus: Heute entwickelt, vermarktet und vertreibt die Zeppelin Hotel Tech AG eigene Hoteltechnologie. Herzstück ist eine KI-gestützte Hotel-Marketing-Plattform, die Prozesse wie automatische Websiteerstellung, Content-Produktion, Kampagnensteuerung sowie SEO-/GEO-Optimierung bündelt und in Echtzeit auswertet.
Ausbau zur autonomen KI-Plattform geplant
Die Plattform soll künftig weitgehend autonom arbeiten. Geplant sind KI-Agenten, die Inhalte für verschiedene Kommunikationskanäle generieren, Datenquellen verknüpfen, Leistungswerte interpretieren und eigenständig Marketingaktionen ausführen.
Die Zielgruppe soll sich damit erweitern: Neben Hotels und Hotelgruppen sollen künftig auch Marketingagenturen die Technologie nutzen können, um ihre eigenen Prozesse effizienter zu gestalten.
Stimmen aus dem Unternehmen
CEO Christian Schölnhammer sieht darin den strategischen Kern des neuen Geschäftsmodells:
„Das neue Business Model garantiert Skalierbarkeit und öffnet die Tür zur Internationalisierung. Investoren profitieren davon, dass die Zeppelin Hotel Tech AG ein branchenkundiges Unternehmen ist, das Produkte aus realen Bedürfnissen und langer Erfahrung heraus entwickelt.“
Zur KI-Entwicklung sagt er zudem:
„Wir nutzen die KI-Revolution, um Hoteltechnologie zu entwickeln, die professionelles Marketing einfacher und effizienter macht.“
Eingebettet in ein wachsendes Hoteltech-Netzwerk
Die Zeppelin Hotel Tech AG ist Teil der ReGuest AG, die seit 2024 ebenfalls an der Wiener Börse notiert. Zu ReGuest gehören unter anderem:
opensmjle GmbH (digitales Marketing & Outsourcing für Hotels)
Indicate Data GmbH (Datenanalyse & Business Intelligence; 33 % Beteiligung)
orderando GmbH (Guest-App-Lösungen; 45 % Beteiligung)
Servecloud (IT-Integrationslösungen für Hotels; 30 % Beteiligung)
Gemeinsam soll ein vollständiger Sales-Tech-Stack entstehen – mit dem Anspruch, sich als europaweit führender Technologieanbieter für die Hotellerie zu etablieren.