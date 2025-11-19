Steiermark Convention verzeichnet Besucherrekord beim #treffpunktsteiermark

Mit rund 230 Besucherinnen und Besuchern verzeichnete der diesjährige #treffpunktsteiermark einen neuen Rekord. Die Veranstaltung der Steiermark Convention fand erstmals im Wiener Ringstraßenhotel Grand Ferdinand statt und bot Ausstellern aus der Steiermark die Möglichkeit, den heimischen Geschäfts- und Tagungstourismus zu präsentieren.

Rund 40 steirische Aussteller:innen – von Hotels über Seminarhäuser bis zu Kongresszentren – nutzten die Gelegenheit, ihre Angebote einem Fachpublikum aus dem MICE-Bereich (Meetings, Incentives, Conventions, Events) vorzustellen. Eingeladen waren Vertreterinnen und Vertreter aus Veranstaltungsagenturen, Institutionen, Unternehmen und Fachmedien.