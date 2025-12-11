Skifahren: Luxus oder Volkssport?

Bei genauerem Blick relativieren sich die für die Wintersport- und Tourismusbranche ernüchternden 85 Prozent allerdings:

Immerhin betreiben nach wie vor 42 Prozent der Befragten eine Schneesportart. Bei unter 30-Jährigen sind es 56 Prozent; lediglich bei über 50-Jährigen sind es 36 Prozent.

Auch interessant: Schneesport fasziniert offenbar mehr Männer (47 Prozent) als Frauen (37 Prozent). Bei der Art des Schneesports ist Skifahren mit 89 Prozent unangefochten Nummer 1 – bei Frauen und Männern gleichermaßen. Das gilt auch fürs Snowboarden (15 Prozent), das bei unter 30-Jährigen am beliebtesten ist (32 Prozent) – während beim Langlaufen (18 Prozent) und Tourenskilauf (17 Prozent) Männer leicht überwiegen. Freeride (3 Prozent) dagegen ist eine überwiegend männliche Domäne.

Positiv stimmen kann die Branche auch, dass die Schneesportler ihr Hobby zu 42 Prozent regelmäßig (1–2 Wochen), häufig bzw. sehr häufig (mehr als drei Wochen pro Jahr) ausüben. Immerhin 55 Prozent tun das tageweise.