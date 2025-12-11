Klimawandel: Ist der Winter bald Schnee von gestern?

Am Morgen ist alles weiß. Die Sonne liegt flach über dem Hang, der Schnee glitzert, die Lifte laufen an. Die ersten Skifahrer ziehen Spuren in die Piste, hart und glatt vom Frost der letzten Nacht. Es sieht aus wie immer, wie ein richtiger Wintertag in den Alpen. Aber die Idylle steht auf der Kippe.

Kein anderes Land in Europa hängt so sehr am Schnee – und kaum eines verliert ihn so rasant wie Österreich. Hinter dem Winter steckt ein Milliardenmotor. Rund 50 Millionen Ersteintritte in Gondeln und Lifte zählt Österreich jedes Jahr. Sie bringen 12,6 Milliarden Euro Umsatz und 6,7 Milliarden Euro Wertschöpfung – direkt und indirekt. Über das ganze Jahr gerechnet hat der Tourismus im Jahr 2023 6,1 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt beigetragen.

Im Winter arbeiten rund 282.000 Menschen in Hotellerie, Gastronomie und Seilbahnunternehmen – das sind fast sieben Prozent aller Beschäftigten des Landes. Allein in der Wintersaison 2024/25 wurden 72 Millionen Nächtigungen und mehr als 20 Millionen Ankünfte gezählt. Mit diesen Zahlen schmückt sich die Wirtschaftskammer Österreich (WKO). Doch was passiert, wenn die Grundlage für all das bröckelt? Wenn unter den Skiern der Schnee schwer wird, am Pistenrand braunes Gras auftaucht, Wasser über den Hang rinnt? Wie sieht die Zukunft des Winters aus – und wie lange hält er noch durch?