Jobabbau wegen KI bringt Unternehmen keinen Gewinnschub

Für die Erhebung wurden 350 Unternehmen mit mindestens einer Milliarde Dollar Umsatz befragt, die KI in größerem Umfang nutzen. Zwar hätten 80 Prozent von ihnen Stellenkürzungen angekündigt, erläuterte Poitevin. Lediglich ein Prozent davon ließ sich aber auf direkte Produktivitätsgewinne durch Künstliche Intelligenz (KI) zurückführen. Der Rest habe seine Ursache in anderen Faktoren wie unsicheren Konjunkturaussichten.

Langfristig würden durch den verstärkten Einsatz von KI-Agenten sogar Jobs geschaffen, betonte die Gartner-Expertin. Hochdigitalisierte Unternehmen wüchsen in der Regel überdurchschnittlich und benötigten daher zusätzliche Arbeitskräfte, um die KI-Systeme zu steuern und zu warten.

"Dieses Phänomen lässt sich am einfachsten mit dem 'Jevons-Paradoxon' beschreiben", fügte sie hinzu. Der britische Ökonom William Stanley Jevons beschrieb im 19. Jahrhundert das Phänomen, dass bei einer effizienteren Nutzung eines Rohstoffs die Nachfrage nach diesem nicht unbedingt fallen muss. Durch die geringeren Kosten verbreitet sich eine bestimmte Technologie schneller, wodurch der Gesamtbedarf für den Rohstoff steigt.