Magnesium-Batterien: EU-Projekt HighMag entwickelt Alternativen zu Lithium-Ionen

Unter Leitung des AIT Austrian Institute of Technology wurde das Forschungsprojekt HighMag gestartet, das von der EU im Rahmen von Horizon Europe gefördert wird. Ziel ist die Entwicklung von Batterien auf Magnesium-Basis, die als nachhaltige und kostengünstige Alternative zu Lithium-Ionen-Batterien dienen sollen. Die Projektlaufzeit beträgt vier Jahre (2025–2029).

Die Elektrifizierung von Verkehr und Energiesystemen führt zu einem steigenden Bedarf an leistungsfähigen Speicherlösungen. Lithium-Ionen-Batterien sind aktuell Stand der Technik, stoßen jedoch auf Grenzen: begrenzte Rohstoffverfügbarkeit, geopolitische Abhängigkeiten, sicherheitsrelevante Risiken sowie eingeschränkte Recyclingmöglichkeiten. Magnesium rückt daher als Alternative in den Fokus – es ist in der Erdkruste etwa tausendmal häufiger als Lithium, sicherer in der Handhabung und kostengünstiger.