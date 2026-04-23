Tesla greift für Musks Robotaxi- und KI-Pläne tief in die Tasche

Bisher bietet Tesla Robotaxi-Dienste mit seinem Model Y an. Nach dem Start in der texanischen Stadt Austin sind die Fahrzeuge inzwischen auch in Houston und Dallas auf der Straße, und die Vorbereitungen für weitere Städte laufen. Musk sagte, er gehe davon aus, dass Tesla bis Jahresende in einem Dutzend Staaten autonome Dienste anbiete. In Europa erhielt Tesla im April eine erste Genehmigung der niederländischen Behörden für sein System, allerdings noch in einer überwachten Version.

Im ersten Quartal erwirtschaftete Tesla anders als von Analysten erwartet einen Barmittelzufluss. Auf den ersten Blick sei das eine positive Überraschung gewesen, sagte Jefferies-Experte Philippe Houchois. Allerdings spiegle sich darin lediglich wider, dass die geplanten Investitionen später als ursprünglich anvisiert in Gang kämen. Der Umsatz verbesserte sich nach Unternehmensangaben um 16 Prozent auf 22,4 Milliarden Dollar, der Betriebsgewinn legte um 136 Prozent auf 941 Millionen Dollar zu und übertraf damit die Erwartungen der Analysten um etwa das Doppelte. Tesla begründete das unter anderem damit, dass die Nachfrage nach den Autos in Asien und Südamerika ungebrochen zulege und sich in Europa und Nordamerika wieder erhole.

Anfang 2025 war der Absatz bei Tesla in einigen Ländern eingebrochen. Neben einem Modellwechsel beim wichtigsten Fahrzeug Model Y spielte dabei insbesondere das politische Engagement Musks für US-Präsident Donald Trump eine Rolle, das bei vielen Autokäufern negativ aufstieß. Inzwischen legt der Absatz aber wieder zu, auch dank günstigerer Einstiegsmodelle.