Griff nach den Sternen: Österreichs Weltraumindustrie zwischen Können und Wollen

Die Bundesregierung hat eine neue Industriestrategie angekündigt. Was sich Grebner vor dieser erwartet? „Dass man weggeht von der Gießkanne und nicht mehr versucht, es allen recht zu machen. Man muss Schlüsseltechnologien definieren, in denen man eine Zukunft sieht, und diese kompromisslos fördern. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass man manchen weh tun muss. Solche politischen Entscheidungen sind natürlich total unangenehm. Aber sie sind nötig.“

Was passiert, wenn für die Weltraumindustrie zu wenig passiert? „Es gibt in Österreich Player in der Raumfahrtindustrie, die sind multinational aufgestellt, und erledigen Aufträge, die sie hier nicht machen können, in Deutschland oder Dänemark. Die Arbeitsplätze und die Wertschöpfung fallen dann eben dort an. Wer als Unternehmer noch nicht multinational aufgestellt ist, muss bald einen Standort in Deutschland haben, weil dort die Industriepolitik aufgewacht ist und in die richtige Richtung loszieht. Aber ein Neugründer, der grad von der Uni kommt? Wie will Österreich den halten? Wenn man 25 ist, ein schlaues Köpfchen und die Welt ist offen – dann gibt’s überhaupt keinen Grund, in Österreich zu bleiben. Das sind aber genau die Leute, die wir brauchen.“

Diese schlauen Köpfe gibt es in Österreich, denn Akademie der Wissenschaften und Universitäten sind in Ausbildung und Forschung aktiv. Mit Erfolgen: Bei der European Rocketry Challenge in Portugal holten im Oktober Studierende von TU Graz, Uni Graz und FH Joanneum mit ihrer Hybridrakete den Europameistertitel im Raketenbau. Die Welt und das All stehen ihnen offen.