IBM übernimmt österreichisches Cloud-Unternehmen Txture

Txture wurde in Innsbruck als Spin-off des Instituts für Informatik der Universität Innsbruck gegründet. Das Unternehmen hat eine Softwareplattform entwickelt, die Organisationen bei der Migration, Modernisierung und Optimierung komplexer Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen unterstützt.

Seit 2020 kooperiert Txture mit IBM Nordcloud, um groß angelegte Cloud-Modernisierungsprogramme für internationale Unternehmen umzusetzen.