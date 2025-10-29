IBM übernimmt österreichisches Cloud-Unternehmen Txture

Die red-stars.com data AG verkauft ihr Portfoliounternehmen an IBM – ein strategischer Schritt zur Stärkung der globalen Hybrid-Cloud-Kompetenz des Technologiekonzerns.
Der US-Technologiekonzern IBM hat die Übernahme des österreichischen Softwareunternehmens Txture abgeschlossen. Das gab die red-stars.com data AG, Muttergesellschaft des Unternehmens, am 29. Oktober 2025 bekannt. Die Transaktion, deren finanzielle Details vertraulich bleiben, markiert einen weiteren Schritt in IBMs Strategie, seine Führungsposition im Bereich Hybrid-Cloud-Transformation auszubauen.
Txture: Vom Universitäts-Spin-off zum globalen Cloud-Spezialisten
Txture wurde in Innsbruck als Spin-off des Instituts für Informatik der Universität Innsbruck gegründet. Das Unternehmen hat eine Softwareplattform entwickelt, die Organisationen bei der Migration, Modernisierung und Optimierung komplexer Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen unterstützt.
Seit 2020 kooperiert Txture mit IBM Nordcloud, um groß angelegte Cloud-Modernisierungsprogramme für internationale Unternehmen umzusetzen.
Integration stärkt IBMs Position in der Hybrid-Cloud-Transformation
Durch die Eingliederung von Txture wird IBM seine technischen Fähigkeiten in der Modernisierung und Migration komplexer IT-Systeme weiter ausbauen. Das Know-how des Innsbrucker Teams soll die Leistungsfähigkeit der IBM-Cloud-Dienste weltweit erhöhen – insbesondere bei Projekten, die mehrere Cloud-Plattformen und hybride Infrastrukturen umfassen.
„Der Verkauf von Txture an IBM ist ein wichtiger Meilenstein für die red-stars.com data AG und bestätigt unsere langfristige Strategie, innovationsgetriebene Technologieunternehmen aufzubauen“, sagt Georg Schoder, CEO der red-stars.com data AG.
Technologie mit globaler Relevanz
Für Txture-CEO und Mitgründer Dr. Matthias Farwick ist die Übernahme der nächste logische Schritt: „Durch die Kombination unserer leistungsstarken Plattform mit der globalen Reichweite und Expertise von IBM werden wir den Weg zur Cloud und weiter zur Künstlichen Intelligenz für Unternehmen weltweit beschleunigen.“
Txtures Technologie ermöglicht es Unternehmen, Cloud-Migrationen datenbasiert zu planen, zu bewerten und kontinuierlich zu optimieren. Damit unterstützt die Plattform Organisationen weltweit bei der Umsetzung ihrer digitalen Transformationsstrategien.
Erfolgreicher Exit für red-stars.com data AG
Für die red-stars.com data AG bedeutet der Verkauf einen strategischen und wirtschaftlichen Erfolg. Der Ausstieg unterstreicht die Rolle des Unternehmens als Aufbau- und Beteiligungsgesellschaft, die auf skalierbare Technologieplattformen und Digitalisierungslösungen mit internationaler Wirkung setzt.
„Der Weg von Txture vom Universitäts-Spin-off zum weltweit führenden Unternehmen im Bereich Cloud-Transformation ist ein Beispiel für unser Engagement, in hochwirksame Digitalisierungsplattformen zu investieren“, so Schoder weiter.
Über Txture
Das in Innsbruck (Österreich) gegründete Unternehmen bietet eine umfassende Plattform für Cloud-Transformation und -Modernisierung. Txtures Technologie ermöglicht es Organisationen weltweit, Migrationen effizient zu planen, zu bewerten und zu steuern – auf Basis datengetriebener Erkenntnisse. Weitere Informationen unter www.txture.io