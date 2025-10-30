Die Furcht vor dem Platzen der KI-Blase

Rund 13 Milliarden US-Dollar hat Anthropic kürzlich bei Investoren wie Amazon und Google eingesammelt. Das KI-Unternehmen, das einen Assistenten namens Claude entwickelt hat, soll jetzt mehr als 180 Milliarden Dollar wert sein, das ist mehr als das Doppelte als vor einem halben Jahr. Noch höhere Bewertungen hat ChatGPT-Entwickler OpenAI; auch Elon Musks xAI wird immer wertvoller. Künstliche Intelligenz hat bei Investoren einen wahren Goldrausch ausgelöst, ein Rekordinvestment jagt das nächste, Gerüchte über anstehende Börsengänge machen die Runde, weltweit wird KIStart-Ups mit klingenden Namen wie Harvey AI, Synthesia und Cursor das Geld förmlich nachgeschmissen.

Dabei sind die Aussichten auf glänzende Gewinne eher vage: Derzeit verbrauchen die KI-Spezialisten nämlich sehr viel Geld für die Entwicklung neuer KI-Modelle und für Rechenzentren; beinahe durchgehend schreiben sie Verluste. Das trübt die Stimmung aber keineswegs, denn KI ist das Trendthema der Stunde. Tatsächlich scheint das rasante Wachstum der Anbieter angesichts der steigenden Verbreitung von KI in allen Branchen unaufhaltsam – von der Kundenkommunikation mit Chatbots über die Abwicklung von Schadensfällen bei Versicherungen bis zur Erstellung von Werbeinhalten verspricht die KI steigende Produktivität, Lösungen gegen den Fachkräftemangel und höhere Margen.