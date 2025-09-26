99 Prozent aller Jobs könnten bald durch KI und Roboter ersetzt werden

Es ist Anfang September, als Roman Yampolskiy in einem der meistgehörten Podcasts weltweit zu Gast ist: „The Diary of a CEO“. Was Yampolskiy hier erzählt, klingt wie eine Szene aus einem dystopischen Film: menschenleere Büros, Baustellen voller Roboter, Küchen, in denen Maschinen Omeletts braten. Nur: Das ist kein Hollywood-Skript, sondern seine Prognose. „Es wird keinen Job mehr geben, der nicht automatisiert werden kann.“ Roman Yampolskiy wirkt mit seinem Vollbart und der randlosen Brille wie ein Philosoph aus einer anderen Zeit. Tatsächlich ist er ein russisch-amerikanischer Informatiker – und einer der lautesten Warner vor den Risiken der Künstlichen Intelligenz.

Warnungen gibt es viele: Seit ChatGPT Ende 2022 den globalen KI-Hype ausgelöst hat, wird über massiven Jobverlust diskutiert. Doch kaum jemand blickt so finster in die Zukunft wie Yampolskiy. Seine Prognose: „In naher Zukunft werden 99 Prozent aller Jobs durch KI ersetzbar sein.“ Die Folge: Massenarbeitslosigkeit. Der Forscher geht davon aus, dass KI-Modelle in rasanter Geschwindigkeit Menschen auf vielen Gebieten ebenbürtig werden. Sein Zeithorizont ist dabei denkbar knapp. Bereits 2027, sagt er, werde es so weit sein. Verschont blieben nur Tätigkeiten, bei denen Menschen bewusst andere Menschen bevorzugen würden.