Julia Hoffmann ist seit elf Jahren bei Biogena und verantwortet als Chief Scientific Officer nun die wissenschaftliche Ausrichtung des Unternehmens. Im Interview spricht sie über Evidenz in der Nahrungsergänzungsbranche, integrierte Diagnostik und die Bedeutung von Krafttraining für gesundes Altern.
Sie sind seit elf Jahren bei Biogena, davon fünf im Vorstand. Was ändert sich mit der neuen Rolle als Chief Scientific Officer konkret für Sie und für das Unternehmen?
Für mich schließt sich ein Kreis. Ich bin über eine persönliche Gesundheitserfahrung zu Biogena gekommen und habe mich parallel zu meinen operativen Aufgaben immer weiter fachlich vertieft – bis hin zu meinem aktuellen Studium der Ernährungswissenschaften. Jetzt darf ich genau das zu meinem Kernthema machen.
Für das Unternehmen bedeutet die Rolle, dass Wissenschaft auf Vorstandsebene mit am Tisch sitzt. Ich bündle gruppenweit Forschung & Entwicklung, Studien, Produktentwicklung, Medical und Regulatory Affairs, Evidence & Education sowie Marketing & PR. So entsteht ein durchgängiger Weg: von der Studie über das Produkt bis zur Aussage, die eine Kundin am Ende liest. Alles, was Biogena anbietet und sagt, soll auf belastbarer Evidenz beruhen – das ist unser Fundament für Transparenz und Qualität.
Integrierte Diagnostik ist einer Ihrer Schwerpunkte. Wie soll der Weg vom Befund zur konkreten Maßnahme für Kundinnen und Kunden künftig aussehen?
Unser medizinisches Prinzip lautet: messen statt raten. Gemeinsam mit einem Marktführer in der Labordiagnostik mit Fokus auf Präventionsmedizin entwickeln wir aktuell integrierte Diagnostiklösungen. Das heißt: Der Befund kommt nicht allein, sondern gleich mit den passenden Lösungen – von Nährstoffen über Medikation und Treatments bis zu ganzheitlichen Lifestyle-Empfehlungen. Denn entscheidend ist, was im Befundungsgespräch daraus entsteht.
Dieses Gespräch soll künftig auch telemedizinisch möglich sein – daran arbeite ich gerade. Ergänzt wird das Angebot um intelligente Selbsttest-Kits für zu Hause, damit wir möglichst viele unterschiedliche Zielgruppen niederschwellig auf diesem Weg mitnehmen können.
Die Nahrungsergänzungsbranche steht oft in der Kritik, zu viel zu versprechen. Wie wollen Sie sicherstellen, dass Biogenas Aussagen auf belastbarer Evidenz beruhen?
Die Kritik ist in Teilen unserer Branche berechtigt. Die Bandbreite ist enorm: Auf der einen Seite stehen wenige Qualitätshersteller, auf der anderen viele, oft rein online verkaufende Marken, die kostenoptimiert im Ausland produzieren und vor allem über Marketing wachsen. Für Konsumentinnen lohnt sich deshalb eine einfache Frage: Wo und von wem wird mein Produkt eigentlich hergestellt? Wir setzen auf drei Ebenen an.
Erstens bauen wir weiterhin konsequent eigene Evidenz auf. Ein Beispiel ist die aktuelle randomisierte, doppelblinde und placebokontrollierte Studie der Technischen Universität München zu Biogena One.
Zweitens laufen Medical und Regulatory Affairs bei mir zusammen. Jede Aussage wird geprüft, bevor sie nach außen geht – denn Gesundheitskommunikation genießt enormes Vertrauen, und dieses Vertrauen hat für uns höchste Priorität.
Drittens haben wir die gesamte Wertschöpfungskette und damit alle Qualitätsschritte entlang des Produktzyklus im eigenen Haus in Salzburg. Zusätzlich lassen wir jede Charge von unabhängigen externen Laboren prüfen, vom Wareneingang bis zur Endkontrolle (Kaizogena Q®). Diese Konsequenz ist in unserer Branche selten.
Ihr Podcast „The Wellbeing Code“ war auf Platz 1 der heimischen Gesundheits-Charts. Warum funktioniert Gesundheitswissen gerade in diesem Format so gut?
Weil Gesundheit Zeit und Zwischentöne braucht. Auf Social Media wird Gesundheitswissen oft auf 30 Sekunden und eine zugespitzte Botschaft verkürzt. Im Podcast können Expert:innen ausreden, erklären, warum etwas wirkt, und auch sagen, wo die Evidenz endet. Ich stelle Fragen, die direkt aus unserer Community kommen – so gelingt der Wissenstransfer von der Medizin in die Praxis.
Dazu kommt die Nähe: Man hört uns beim Kochen, beim Laufen, im Auto zu. Eine Stimme schafft Vertrauen auf eine Weise, wie es ein Text selten kann. Und ich merke, dass Menschen genug haben von schnellen Versprechen. Sie wollen verstehen und sich mit ihren Gesundheitsanliegen ernst genommen fühlen. Dass „The Wellbeing Code“ so gut angenommen wird, bestätigt genau das.
Wenn Sie nur einen Rat für ein gesünderes Leben im Alltag geben dürften: Welcher wäre das?
Nehmen Sie Ihre Muskeln ernst. Muskelmasse ist einer der wichtigsten Faktoren für gesundes Altern: Sie schützt Knochen, Stoffwechsel und am Ende unsere Selbstständigkeit. Und ab 30 bauen wir sie ohne Training langsam ab.
Dafür braucht es keine Stunden im Fitnessstudio. Zweimal pro Woche Krafttraining und genug Protein auf dem Teller machen schon einen großen Unterschied. Ich habe das selbst spät gelernt, nach einer Osteopenie-Diagnose mit Mitte 30. Heute ist es eine meiner wichtigsten Routinen.
Steckbrief
Julia Hoffmann
Julia Hoffmann verantwortet als Chief Scientific Officer (CSO) die wissenschaftliche Ausrichtung der Biogena Group. Ihr Aufgabenbereich umfasst Forschung und Entwicklung, Studien, Produktmanagement, Medical und Regulatory Affairs sowie Evidence & Education, Marketing und PR. Zudem vertritt sie das Unternehmen gegenüber Forschungseinrichtungen, medizinischen Fachkräften, wissenschaftlichen Partnern und Medien.
Hoffmann ist seit elf Jahren bei Biogena tätig, seit neun Jahren in Geschäftsführungsfunktionen und seit fünf Jahren im Vorstand. Parallel zu ihrer Managementkarriere erwarb sie zusätzliche Qualifikationen im Gesundheitsbereich, unter anderem als Ernährungsberaterin und Female Health Coach.
Sie ist Co-Autorin mehrerer im Springer Verlag erschienener Fachbeiträge zu Corporate Social Responsibility. Gemeinsam mit Patrick Bantsich schrieb sie das Buch „Female Longevity – Gesundheit, Energie und Balance in jeder Lebensphase“, das am 27. Jänner 2027 im Kneipp Verlag erscheint.