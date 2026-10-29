Sie sind seit elf Jahren bei Biogena, davon fünf im Vorstand. Was ändert sich mit der neuen Rolle als Chief Scientific Officer konkret für Sie und für das Unternehmen?

Für mich schließt sich ein Kreis. Ich bin über eine persönliche Gesundheitserfahrung zu Biogena gekommen und habe mich parallel zu meinen operativen Aufgaben immer weiter fachlich vertieft – bis hin zu meinem aktuellen Studium der Ernährungswissenschaften. Jetzt darf ich genau das zu meinem Kernthema machen.

Für das Unternehmen bedeutet die Rolle, dass Wissenschaft auf Vorstandsebene mit am Tisch sitzt. Ich bündle gruppenweit Forschung & Entwicklung, Studien, Produktentwicklung, Medical und Regulatory Affairs, Evidence & Education sowie Marketing & PR. So entsteht ein durchgängiger Weg: von der Studie über das Produkt bis zur Aussage, die eine Kundin am Ende liest. Alles, was Biogena anbietet und sagt, soll auf belastbarer Evidenz beruhen – das ist unser Fundament für Transparenz und Qualität.

Integrierte Diagnostik ist einer Ihrer Schwerpunkte. Wie soll der Weg vom Befund zur konkreten Maßnahme für Kundinnen und Kunden künftig aussehen?

Unser medizinisches Prinzip lautet: messen statt raten. Gemeinsam mit einem Marktführer in der Labordiagnostik mit Fokus auf Präventionsmedizin entwickeln wir aktuell integrierte Diagnostiklösungen. Das heißt: Der Befund kommt nicht allein, sondern gleich mit den passenden Lösungen – von Nährstoffen über Medikation und Treatments bis zu ganzheitlichen Lifestyle-Empfehlungen. Denn entscheidend ist, was im Befundungsgespräch daraus entsteht.

Dieses Gespräch soll künftig auch telemedizinisch möglich sein – daran arbeite ich gerade. Ergänzt wird das Angebot um intelligente Selbsttest-Kits für zu Hause, damit wir möglichst viele unterschiedliche Zielgruppen niederschwellig auf diesem Weg mitnehmen können.

Die Nahrungsergänzungsbranche steht oft in der Kritik, zu viel zu versprechen. Wie wollen Sie sicherstellen, dass Biogenas Aussagen auf belastbarer Evidenz beruhen?

Die Kritik ist in Teilen unserer Branche berechtigt. Die Bandbreite ist enorm: Auf der einen Seite stehen wenige Qualitätshersteller, auf der anderen viele, oft rein online verkaufende Marken, die kostenoptimiert im Ausland produzieren und vor allem über Marketing wachsen. Für Konsumentinnen lohnt sich deshalb eine einfache Frage: Wo und von wem wird mein Produkt eigentlich hergestellt? Wir setzen auf drei Ebenen an.