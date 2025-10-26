Herr Sigl, wir haben da noch eine Frage

Herr Sigl, trinkt in ihrer Familie jemand heimlich lieber Wein?

Warum heimlich? Es trinken alle in der Familie gerne auch Wein! Am liebsten aus Österreich. Bei französischen oder italienischen Weinen kenne ich mich nicht wirklich aus, aber in Österreich fasziniert mich, wie viel in diesem Bereich in den letzten Jahrzehnten passiert ist.

Es gibt Pioniere, die Landwirtschaft ganzheitlich denken und außergewöhnliche Weine machen. Manche kenne ich persönlich und war schon bei ihnen im Keller und habe gesehen, wie sie arbeiten. Wenn man eine Flasche von jemandem wie Bernhard Ott öffnet, der konsequent auf Biodiversität setzt, dann trinkt man Leben.

Genau das fasziniert mich: die Menschen, die Haltung und die Geschichten hinter den Flaschen. Es ist spannend, das zu verkosten – die unterschiedlichen Sensoriken, die Charakterzüge, die sich dabei entfalten. Nur: Bier vertrage ich ehrlicherweise besser!