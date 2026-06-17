Inflation stieg im Mai auf 3,7 Prozent

"Vor allem Preissprünge bei Flügen waren für die Erhöhung der Inflationsrate verantwortlich", so Statistik-Austria-Generaldirektorin Manuela Lenk laut Aussendung. "Damit vergrößerte der Dienstleistungsbereich seinen Anteil als bedeutendster Preistreiber weiter." Treibstoffe und Heizöl verteuerten sich indes weniger kräftig als zuletzt, steuerten aber immer noch einen ganzen Prozentpunkt zur Inflation bei, so die Behörde. Bei Nahrungsmitteln fiel die Teuerung dagegen deutlich geringer aus als die Gesamtinflation,

Das Preisniveau des Mikrowarenkorbs, der den täglichen Einkauf widerspiegelt und überwiegend Nahrungsmittel, aber auch Tageszeitungen oder den Kaffee im Kaffeehaus enthält, stieg im Mai im Jahresabstand um 0,5 Prozent. Das Preisniveau des Miniwarenkorbs, der einen wöchentlichen Einkauf abbildet und neben Nahrungsmitteln und Dienstleistungen auch Treibstoffe enthält, stieg im Jahresvergleich um 5,8 Prozent.