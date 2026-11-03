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Heimische Supermärkte rüsten sich gegen Cyberangriffe

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Wirtschaft
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Österreich von Cyberangriffen auf Supermärkte derzeit nicht betrroffen
©APA (dpa), APA, Oliver Berg
Nach den Cyberangriffen auf die Kühlsysteme mehrerer europäischer Supermärkte rüsten sich die heimischen Supermarktketten gegen Attacken. Bei Spar gebe es eine eigene Abteilung, die sich auch mit der Sicherheit von Kühlsystemen beschäftige. Rewe (Adeg, Billa, BillaPlus, Penny) monitore die Lage kontinuierlich, aber bei den Unternehmen der Rewe Group in Österreich seien keine vergleichbaren Vorfälle bekannt, hieß es auf APA-Anfrage. Auch bei Lidl sei man nicht betroffen.

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"Aus Sicherheitsgründen äußern wir uns nicht zu konkreten technischen Schutzmaßnahmen, eingesetzten Systemen oder sicherheitsrelevanten Prozessen", sagte eine Rewe-Sprecherin zur APA.

Laut Spar-Sprecherin Nicole Berkmann ist beim Salzburger Familienunternehmen alles digitalisiert - vom Kühlsystem über das gesamte Bestellwesen bis hin zur Lagerlogistik. Daher gebe es eine eigene Abteilung für Cybersicherheit. "Hackerangriffe gibt es auf der ganzen Welt, also die wird es auch in Österreich geben, aber wir tun alles daran, damit unsere Systeme sicher sind", sagte Berkmann am Dienstag im Ö1-"Morgenjournal". Ob es in der Vergangenheit schon Cyberangriffe gegen Spar Österreich gegeben hat, dürfe die Sprecherin aus Sicherheitsgründen nicht sagen.

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