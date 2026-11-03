Heimische Supermärkte rüsten sich gegen Cyberangriffe

"Aus Sicherheitsgründen äußern wir uns nicht zu konkreten technischen Schutzmaßnahmen, eingesetzten Systemen oder sicherheitsrelevanten Prozessen", sagte eine Rewe-Sprecherin zur APA.

Laut Spar-Sprecherin Nicole Berkmann ist beim Salzburger Familienunternehmen alles digitalisiert - vom Kühlsystem über das gesamte Bestellwesen bis hin zur Lagerlogistik. Daher gebe es eine eigene Abteilung für Cybersicherheit. "Hackerangriffe gibt es auf der ganzen Welt, also die wird es auch in Österreich geben, aber wir tun alles daran, damit unsere Systeme sicher sind", sagte Berkmann am Dienstag im Ö1-"Morgenjournal". Ob es in der Vergangenheit schon Cyberangriffe gegen Spar Österreich gegeben hat, dürfe die Sprecherin aus Sicherheitsgründen nicht sagen.